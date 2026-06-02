Hoschidays Sursee: 15.000 Besucher erleben Action, Spass und Emotionen

Am Wochenende vom 30./31. Mai fanden am Hauptsitz der Hostettler Group in Sursee (Schweiz) zum fünften maldie Hoschi Days statt. Die von der inhabergeführten Gross- und Detailhandelsgruppe organisierte Veranstaltung richtete sich an ein vielfältiges Publikum, darunter Motorradfahrer aller Marken, Fahrrad- und Sport-Begeisterte.

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Das Programm der Hoschidays war vollgepackt mit vielfältigen und abwechslungsreichen Attraktionen, die auf die Geschäftsfelder der Hostettler Group abgestimmt waren. Einer der Höhepunkte bildete die Drop and Roll Show des Schotten Danny MacAskill und seiner Teamkollegen, die mit ihren Fahrrädern unglaubliche Stunts und Tricks zeigten.

Ein weiteres Highlight bot die Freestyle Motocross Show, bei der die Athleten mit ihren Motocross-Maschinen Whips, Backflips und weitere Kunststücke vorführten. Erstmals in Sursee zu sehen war Jason Van Daele, der mit einem Motocross-Gespann einen Backflip zeigte. Ebenfalls zum ersten Mal nutzte Thibaut Nogues die Showbühne an den Hoschidays: Mit seiner Kawasaki Ninja ZX-6R präsentierte er grossartige Stunts.

Einen Backflip mit dem Motocross-Gespann sieht man nicht alle Tage Foto: Hostettler Group Einen Backflip mit dem Motocross-Gespann sieht man nicht alle Tage © Hostettler Group

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Besonders beeindruckten der Schweizer Mat Rebeaud mit seinem elektrischen Motocross-Bike sowie Julien Vanstippen, der zum ersten Mal an den Hoschidays einen Double Backflip zeigte. Die Circus Trial Tour des belgischen Duos Samuele Zuccali und Manuel Copetti begeisterte mit akrobatischen Einlagen auf Trialmotorrädern. Auch die Mountainbike-Show der Schweizer Flying Metal Crew und die BMX-Flatland-Show des Deutschen Chris Böhm brachten das Publikum zum Staunen. Erstmals in Sursee dabei war die fünfjährige Emily mit ihrer Driftshow.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Emily war auch bei den Autogrammstunden zu Gast – wie viele weitere Athleten und Persönlichkeiten aus der Welt des Motorrad- und Skisports: Giacomo Agostini, der erfolgreichste Motorradrennfahrer der Geschichte, sorgte bei den Autogrammstunden zusammen mit Danny MacAskill, Mat Rebeaud, Chris Böhm und allen weiteren für grossen Andrang der Fans. Auch die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin sowie ihr italienischer Partner Luca De Aliprandini – ebenfalls Skirennfahrer –freuten sich über den grossen Zuspruch des Publikums.

Neben spannenden Shows und prominenten Gästen gab es für das Publikum der Hoschidays noch viele weitere Attraktionen zum Entdecken, Ausprobieren, Mitmachen und Geniessen. Viele Interessenten unternahmen eine Probefahrt mit der aktuellen Yamaha Modellpalette und den Gravel-Modellen der Hostettler-eigenen Marke BIXS. Die Ride-outs mit den BIXS-Athleten Marcel Guerrini und Timon Rüegg waren ein besonderes Highlight. Mit Kameradrohnen der Marke DJI konnte man Testflüge unternehmen und sich von Profis beraten lassen.

Giacomo Agostini, erfolgreichster Rennfahrer aller Zeiten, gab Autogramme Foto: Hostettler Group Giacomo Agostini, erfolgreichster Rennfahrer aller Zeiten, gab Autogramme © Hostettler Group

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Für die Unterhaltung der kleinen Besucher sorgten eine Kids-Zone mit einem Mini-Crosspark, elektrischen Laufrädern der Marke Stacyc und den Kindercrossmotorrädern Yamaha PW, mit denen fast jeder Weltmeister seine Fahrerlaufbahn begann.