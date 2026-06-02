Kimi Räikkönen zu Kimi Antonelli: Was der Ferrari-Star dem Teenager zutraut

Diese Frage musste ja irgendwann mal kommen: Hat Kimi Antonelli, den seine Eltern nach der Formel-1-Legende Kimi Räikkönen benannt haben, den finnischen Kimi mal getroffen?

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Antonelli im April 2025: «Ja, das war 2018, da war ich ein elfjähriger Kart-Knirps. Da habe ich auf Anhieb verstanden, wieso Räikkönen ‚Iceman’ genannt wird, denn während ich total aufgeregt war, kam von ihm keine Reaktion.»

«Damit wir uns richtig verstehen: Ich finde ihn eine total coole Socke, aber so ein richtiges Gespräch haben wir noch nie geführt. Ich würde das gerne mal nachholen, um etwas zu hören über seine ganzen Jahre in der Königsklasse und die ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat.»

Seit April 2025 ist viel passiert: Aus dem GP-Grünschnabel Antonelli ist ein Dauer-Sieger und WM-Leader geworden. Und nun spricht Kimi Räikkönen über den anderen Kimi.

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Im Quotidiano Nazionale wird der der 21-fache GP-Sieger Räikkönen so zitiert: «Antonelli wird nicht den Fokus verlieren – er zeigt viel Reife. Er muss nun vermeiden, es wie Piastri 2025 zu machen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schien der australische McLaren-Pilot den Titel schon in der Tasche zu haben, aber er konnte dem Druck nicht standhalten. Doch ich glaube, der Italiener wird nicht in dieselbe Falle tappen.»

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«Antonelli glaubt fest an seine Chance. Man sieht es daran, wie er an die Rennen herangeht, an der Leidenschaft, die er einbringt. Natürlich gewinnt man in der Formel 1 keine vier Grand Prix in Folge, wenn man kein besonderes Talent hat. Gewiss, das richtige Auto zu haben, ist entscheidend, aber das war schon immer so, im Laufe der Geschichte.»

«Natürlich verfolge ich Antonellis Erfolge mit grosser Sympathie. Ich finde es amüsant, dass er denselben Namen trägt wie ich, auch wenn ich glaube, dass das nur ein Zufall ist. Er ist auf jeden Fall sehr talentiert.»

Kimi auf die Frage, wer derzeit der beste Fahrer im Feld sei: «Verstappen. Ich habe seinen Einstieg in die Formel 1 während meiner zweiten Zeit bei Ferrari miterlebt. Max ist ein Phänomen. Er hat sein erstes Rennen in Spanien vor zehn Jahren direkt vor meinen Augen gewonnen. Da wurde mir klar, dass ein Star geboren war.»

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Was sagt der finnische Kimi zu seinem früheren Rennstall Ferrari? Räikkönen: «Als ich die Scuderia Ende 2018 verliess, da hoffte ich, dass das Team schnell einen Nachfolger für mich als Champion mit Ferrari finden würde. Das ist noch nicht geschehen, aber aus der Ferne erkenne ich ermutigende Anzeichen.»

Kimi Räikkönen ist mit seinem Titelgewinn 2007 der bislang letzte Formel-1-Weltmeister mit Ferrari.