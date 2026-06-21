Hechthausen: William Kruit gewinnt das Finale – Dave Meijerink Gesamtsieger

Die Motorradfreunde Niederelbe in Hechthausen im Osten des niedersächsischen Landkreises Cuxhaven konnten sich zu ihrem traditionellen Sandbahnrennen am Sonntag über gefühlt mehr Publikum auf den Rängen freuen als in den Jahren zuvor. Das Team um Rennleiter Tim Scheunemann aus Augsburg, der sich mittlerweile mit seiner Familie im «Cuxland» niedergelassen hat, hatte vor allem in der Klasse der Internationalen Solisten ein starkes Fahrerfeld zusammengestellt.

Werbung

Werbung

Dave Meijerink gewann drei seiner vier Läufe

Allen voran der Niederländer Dave Meijerink, der 2025 Vierter in der Langbahn-Weltmeisterschaft wurde und in dieser Saison einen Platz unter den ersten Drei der WM anpeilt. «Ich will in allen drei Grands Prix auf dem Podest stehen», formulierte der 26-Jährige am Ende des Renntages in Hechthausen seine WM-Ziele im Gespräch mit Speedweek.com.

In den vier Läufen auf der anspruchsvollen Sandbahn in Hechthausen war Meijerink in seinen vier Vorläufen dreimal siegreich. Vor dem Finale führte er vor dem Dänen Jacob Bukhave mit einem Punkt. Sein Landsmann William Kruit lag vier Zähler zurück. Stephan Katt, der beste Deutsche an diesem Tag hatte als Vierter zehn Punkte auf seinem Konto, genauso viele wie Timo Wachs aus Werlte. Der Brite James Shanes, zweimaliger Europameister und Wieder-Einsteiger nach langer Verletzungspause, belegte zu diesem Zeitpunkt Platz 6 mit acht Wertungspunkten.

Im Finale hatte William Kruit des besten Start

Im Finale, dessen Punkte zum bisherigen Stand hinzu gezählt wurden, erwischte Kruit den besten Start. Der 25-Jährige verteidigte seine Führung gegen Meijerink über die drei Runden am Ende erfolgreich. Kruit: «Die Bahn war ein bisschen tief, das war viel Arbeit. Aber insgesamt war alles gut. Im Finale habe ich einen sehr guten Start gehabt. Und wenn man dann vorne fährt, ist es etwas einfacher.»

Werbung

Werbung

Dave Meijerink nahm Platz zwei im Finale gelassen. «Der Start im Finale war schade aus meiner Sicht. Denn das Band ging da ziemlich schnell nach oben. Aber na ja, ansonsten war ich immer vorne. Heute war es auch für mich wichtig, heile wieder nach Hause zu kommen und nicht jedes Risiko einzugehen. Meine Starts werden besser und besser, ich bin im Hinblick auf die Weltmeisterschaft zufrieden damit.»

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Der «Catman», Stephan Katt aus Neuwittenbek, war mit seinem vierten Platz zufrieden. «Ich fahre zunehmend mehr mit Köpfchen und gehe größeren Risiken aus dem Weg. Mit Platz 4 ist es heute nicht schlecht gelaufen, vor allem mit meinen Starts war ich sehr einverstanden.»

Ergebnisse Grasbahnrennen MF Niederelbe, Hechthausen, Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 19 Punkte

2. Jacob Bukhave (DK), 17

3. William Kruit (NL), 16

4. Stephan Katt (D), 11

5. James Shanes (GB), 10

6. Timo Wachs (D), 10

7. Mark Beishuizen (NL), 6

8. Niek Meijerink (NL), 5

9. Jeffrey Sijbesma (NL), 4

10. Fabian Wachs (D), 3

11. Keijo Busch (D), 2

12. Jörg Tebbe (D), 0

Finale: 1. Kruit, 2. Meijerink, 3. Bukhave, 4. Shanes, 5. Katt, 6. T. Wachs

Ergebnisse Grasbahnrennen Hechthausen, Gespanne:

1. Martin Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 15 Punkte

2. Moritz Straub/David Kersten (D), 10

3. Nicole Standke/Alex Herrmann (D), 7

4. Kenny van Eckhout/Axelle Cannaerts (B), 2

5. Ole Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 2

Finale: 1. Brandhofer/Meijerink, 2. Straub/Kersten, 3. Standke/Herrmann, 4. Van Eckhout/Cannaerts

Werbung