Sandbahn Altrip: Fienhage wieder im Pech – Meijerink und Appleton siegen

Für Lukas Fienhage lief es zunächst wie am Schnürchen beim Fronleichnamsrennen in Altrip: Mit zwei Laufsiegen kam der Norddeutsche bestens in die Veranstaltung und traf im dritten Durchgang auf den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Dave Meijerink aus den Niederlanden. Doch bereits wenige Meter nach dem Start hob Fienhage die linke Hand und signalisierte damit einen Ausfall. Während Meijerink zu seinem dritten Laufsieg preschte, rollte Fienhage ins Innenfeld und blieb ohne Punkte. «Ich habe leider vom ersten Gang in den Leerlauf geschaltet, weil mein Schaltzug während des Schaltens gerissen ist», erklärte der Ex-Weltmeister SPEEDWEEK.com den Defekt. «Ich bin aber definitiv mit dem Rennen zufrieden, hatte gute Starts und eine gute Geschwindigkeit.»

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Somit ging wie schon im vergangenen Jahr der Tagessieg an Meijerink, der sich nach drei Laufsiegen sogar erlauben konnte im letzten Durchgang eine Niederlage zu kassieren. «Ich musste vom gelben Startplatz los, der überhaupt nicht gut war, und ich wusste auch, dass mir ein dritter Platz für den Gesamtsieg reichen würde. So bin ich kein Risiko eingegangen», erzählte der WM-Vierte des Vorjahres, der auch den Veranstalter lobte. «Die Bahn war in hervorragendem Zustand und auch der Regen hatte keinerlei Auswirkungen. Wir hatten keinen Staub und man muss dem Club ein ganz großes Kompliment machen.» Den zweiten und dritten Rang in der Gesamtwertung eroberten Daniel Spiller und Andrew Appleton – Lukas Fienhage verpasste nach dem Ausfall das Podest um einen Punkt.

Im Auftrag der Ehefrau

Wie schon 2025, als sich Fienhage den «Goldenen Römer» schnappte, musste Meijerink im Sonderlauf der sechs Punktbesten den Sieg einem Kontrahenten überlassen, denn Andrew Appleton war schneller. «Von Lauf zu Lauf wurde meine Motorradabstimmung besser und ich habe vor dem Römer zu meinem Mechaniker gesagt, dass ich mir das Ding hole», so der Brite, der einen Sonderauftrag zu erledigen hatte. «Meine Frau hatte mir auf den Weg mitgegeben, dass sie den Römer ganz gerne hätte, und ich kann ihn ihr jetzt mitbringen.»

Bei den Rennen der Seitenwagen bot sich im dritten Lauf ein seltenes Bild: Seriensieger Markus Venus mit Beifahrer Markus Eibl wurde von Manuel Meier und Lena Siebert bezwungen, doch den Tagessieg ließen sich Venus/Eibl nicht nehmen. «Wir konnten Markus Venus den Maximumsieg versalzen, darüber sind wir sehr glücklich», grinste Meier, der sich den zweiten Platz vor San Millan/Zapf sicherte. «Im Finale hatte ich keinen guten Start und hätte Markus Venus schlagen müssen, da habe ich aufgesteckt.»

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Ergebnisse Sandbahnrennen Altrip/D:

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Internationale Lizenz Solo:

Dave Meijerink (NL), 18 Punkte Daniel Spiller (D), 17 Andrew Appleton (GB), 16 Lukas Fienhage (D), 15 Stephan Katt (D), 13 Timo Wachs (D), 11 Mathias Tresarrieu (F), 6 Steven Goret (F), 6 Niek Meijerink (NL), 5 Fabian Wachs (D), 4 Jörg Tebbe (D), 4 Dominik Werkstetter (D), 3

Sonderlauf um den «Goldenen Römer»: 1. Andrew Appleton, 2. Dave Meijerink, 3. Lukas Fienhage, 4. Daniel Spiller, 5. Stephan Katt, 6. Timo Wachs

Internationale Lizenz Seitenwagen:

Markus Venus/Markus Eibl (D), 19 Punkte Manuel Meier/Lena Siebert (D), 16 Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 15 Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (NL), 9 Moritz Straub/David Kersten (D), 8 Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 3 Jens Lorei/Jack Düringer (D), 3 Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 2

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Nationale Lizenz Solo:

Louis Tebbe, 18 Punkte Tim Widera, 17 Sebastian Adorjan, 15 Marvyn Katt, 14 Erik Bostin, 10 Jeremias Rasmus, 8 Sebastian Trapp, 7 Lenja Tebbe, 6 René Hasenfratz, 5 Alina Zimmermann, 1 Kiara-Celina Reiffert, 1 Julien Walter, N

Nationale Lizenz Seitenwagen: