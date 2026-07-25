GP-Challenge im Live-Stream: Kai Huckenbeck im härtesten Rennen des Jahres
Vier Startplätze für den Speedway-Grand-Prix 2027 werden im italienischen Terenzano im Challenge vergeben. Der Werlter Kai Huckenbeck will den Schwung aus den zuletzt starken Auftritten mitnehmen.
Die deutschen Hoffnungen im Speedway-Grand-Prix ruhen auf Kai Huckenbeck, der sich mit einem
Bei der Europameisterschaft in Polen
Schafft es Huckenbeck in Terenzano auf einen der vorderen vier Plätze zu fahren, würde er sich frühzeitig einen Platz im Grand Prix 2027 sichern. Qualifizieren sich Fahrer über den Challenge und den Grand Prix doppelt für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, könnte auch der Fünfte oder Sechste aus dem Challenge noch zum Zug kommen. Fast traditionell gibt es auch immer wieder Überraschungen. Das Rennen kann am Samstagabend
Startliste Speedway-GP-Challenge Terenzano/I:
1 Chris Harris (GB)
2 Kacper Woryna (PL)
3 Luke Becker (USA)
4 Dominik Kubera (PL)
5 Paco Castagna (I)
6 Maciej Janowski (PL)
7 Michael Jepsen Jensen (DK)
8 Anders Rowe (GB)
9 Robert Lambert (GB)
10 Frederik Jakobsen (DK)
11 Kim Nilsson (S)
12 Andzejs Lebedevs (LV)
13 Kai Huckenbeck (D)
14 Jaimon Lidsey (AUS)
15 Keynan Rew (AUS)
16 Rohan Tungate (AUS)
Res. 17 Nicolas Vicentin (I)
Res. 18 Brando Lunardi (I)
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