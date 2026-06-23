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Speedway-GP: Das Ausharren hat sich gelohnt – auch für Bartosz Zmarzlik

Der 300. Speedway-GP in Breslau wird als einer der längsten in die Geschichte eingehen, denn erst um Mitternacht war das Rennen in Polen fertig und Bartosz Zmzarzlik beendete seine Durststrecke.

Manuel Wüst

Von

Speedway-GP

Zmarzlik vor Jensen und Lambert: Im Innenfeld stand das Wasser
Zmarzlik vor Jensen und Lambert: Im Innenfeld stand das Wasser
Foto: jarek pabijan
Zmarzlik vor Jensen und Lambert: Im Innenfeld stand das Wasser
© jarek pabijan

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Im Artikel erwähnt

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Während der Song «Purple Rain» aus den Lautsprechern des Olympia-Stadions in Breslau (Wroclaw) trällerte, schuftete das Streckenpersonal intensiv, um den Wassermassen Herr zu werden, die vom Himmel gefallen waren und sowohl die Speedwaybahn als auch den Boxentrakt unter Wasser gesetzt hatten.

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Mit einem schnellen Rennstart in einer Regenpause wollte FIM-Renndirektor Phil Morris den Grand Prix frühzeitig beginnen lassen, doch die Fahrer waren sich einig, nicht überhastet loslegen zu wollen und mahnten zur Geduld. «Wir haben versucht das Wetter mit einem schnellen Start zu bezwingen, aber es hat uns ausgebremst», kommentierte Morris die Geschehnisse im TV. «Das Fahrerlager war überflutet, wir mussten die Feuerwehr holen und wussten nicht, was das Wetter macht, da es unterschiedliche Prognosen gab.»

Fahrer zeigten Einigkeit, so nicht starten zu wollen

Nachdem sich erste Fahrer für den Rennstart bereitgestellt hatten, rief Weltmeister Bartosz Zmarzlik alle zusammen und es folgten Diskussionen mit Renndirektor Morris, die Jason Doyle wie folgt kommentierte: «Wir waren uns einig, dass wir unter den Umständen, wo alles unter Wasser stand, nicht fahren. Wir wollen gerne Rennen fahren, aber zunächst musste der Regen nachlassen, denn wir konnten in der Box keine Geräte zur Kühlung der Kupplung und andere elektrische Dinge verwenden. Es war das erste Mal, dass sich alle 16 Fahrer einig waren in so einer Sache, was mich stolz macht.»

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Im Artikel erwähnt

Auch wenn das Warten zur Folge hatte, dass der Rennstart erst kurz vor 22 Uhr erfolgte, erwies sich die Entscheidung als richtig und auch die harte Arbeit des Streckenpersonals fruchtete, denn die Veranstaltung konnte komplett durchgezogen werden. Im Rennverlauf kam es zu Stürzen, diese waren aber auf das Geschehen zurückzuführen und nicht auf eine unbefahrbare Piste.

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Weltmeister Zmarzlik beendete über einjährige Serie

Mit Abschluss des Rennens durfte sich Bartosz Zmarzlik über seinen ersten Grand-Prix-Sieg des Jahres 2026 freuen, der Pole beendete damit eine längere Durststrecke, denn letztmals hatte er am 14. Juni 2025 gefeiert. «Ich habe lange auf meinen 30. GP-Sieg warten müssen. Das war ein besonderer Moment für mich und mein Team», so der Breslau-Triumphator. «Vielleicht war ich nicht der Schnellste, aber im Finale hatte ich ein gutes Feeling. Wenn ich bei einem Grand Prix gewinne, ist das immer besonders. Ich habe meinen nächsten Traum verwirklicht, denn ich stand mit meinen Söhnen oben auf dem Podium, das war der schönste Moment für meine Familie.»

Mit dem Sieg hat sich Zmarzlik die WM-Führung von Brady Kurtz zurückgeholt, der in Breslau Vierter wurde, und geht mit drei Punkten Vorsprung in den nächsten Grand Prix in Mallila, wo vor zwei Jahren sintflutartiger Regen für eine gewaltige Verzögerung gesorgt hatte – auch damals hieß der Sieger Bartosz Zmarzlik.

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Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Zmarzlik

82

16

16

-

14

16

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

Brady Kurtz

79

8

18

1

18

20

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

Robert Lambert

63

14

6

3

12

7

3

18

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

61

2

14

-

11

18

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Jack Holder

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Max Fricke

Max Fricke

50

3

7

-

20

12

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

49

20

11

-

4

9

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Leon Madsen

Leon Madsen

45

1

20

-

8

6

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

40

10

5

-

9

5

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Jason Doyle

Jason Doyle

39

11

8

-

7

11

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

32

5

9

-

6

3

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

30

-

4

-

10

4

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

Jan Kvech

27

-

3

-

5

10

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

Dominik Kubera

20

7

10

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

14

6

2

-

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Frederik Lindgren

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

10

-

-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Placeholder - Racer

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Norick Blödorn

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Placeholder - Racer

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Placeholder - Racer

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Kevin Wölbert

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Placeholder - Racer

Nikodem Mikolajczyk

0

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-

0

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