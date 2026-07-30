SGP & SGP2 in Lodsch: Die Deutschen Kai Huckenbeck und Konzack rücken nach
Mit Janek Konzack im SGP2 und Kai Huckenbeck im Speedway-Grand-Prix sind zwei deutsche Fahrer bei der Doppelveranstaltung im polnischen Lodsch dabei – bei einer Weltmeisterschaftspremiere.
Das Debüt des Speedway-Grand-Prix in Lodsch (Lodz) findet gleich mit doppelter deutscher Beteiligung statt. Wie bereits in Manchester und Malilla wird Kai Huckenbeck als dritter Nachrücker neben dem Tschechen Jan Kvech und dem Dänen Anders Thomsen an den Start gehen, da Fredrik Lindgren, Dan Bewley und Jack Holder weiterhin verletzt ausfallen.
Im SGP2 wird Wiktor Przyjemski zum großen Pechvogel: Der Pole, der 2024 U21-Weltmeister wurde und bereits im vergangenen Jahr im SGP2 mit Verletzungsfolgen zu kämpfen hatte, wird die Veranstaltung in seiner Heimat am Freitag (31. Juli) verpassen. Przyjemski, der den Auftakt in Schweden gewonnen hat und als WM-Führender nach Lodsch gekommen wäre, wird vom jungen Luckauer Janek Konzack ersetzt, der als erster Nachrücker für die U21-Weltmeisterschaft nominiert wurde. Bedauerlicherweise wird es auch vom Rennen in Lodsch keine Liveübertragung in einem offiziellen Stream geben.
Der siebte Grand Prix der Saison wird hingegen wie gewohnt live bei Bezahlsender Discovery+ zu sehen sein. Nach dem
Neben dem Abschneiden von Kai Huckenbeck stellt sich im Grand Prix vor allem die Frage, ob Weltmeister Bartosz Zmarzlik seinen derzeitigen Vorsprung von fünf Punkten auf Verfolger Brady Kurtz weiter ausbauen oder ob der Australier zurückschlagen kann. Im siebten von zehn Rennen rückt auch zunehmend in den Fokus, welche Fahrer es in die Top-7 der Gesamtwertung schaffen, die automatisch für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert sind. Vor dem Lodsch-GP trennen den Fünften und Zehnten lediglich fünf Punkte.
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