Qualifikation für den SGP2: Deutsche scheitern knapp, hoffen auf Wildcards

Die ersten zwölf Plätze für den SGP2, der am 10. Juli im schwedischen Malilla beginnt, wurden in Pardubitz (Tschechien), Fjelsted (Dänemark) und Krsko (Slowenien) ausgefahren, drei weitere gehen an permanente Wildcardpiloten. Auf eine Wildcard müssen nicht nur die deutschen Fahrer hoffen – alle fünf schieden aus –, sondern auch Titelverteidiger Nazar Parnitskyi. Der Ukrainer holte in Pardubitz nur elf Punkte und scheiterte als Sechster. Hinter Parnitskyi platzierte sich Patrick Hyjek auf Rang 7. Der Bayer punktete konstant, für die Top-4 holte er aber drei Zähler zu wenig.

Werbung

Werbung

In Krsko versuchte Mario Häusl als einziger Deutscher im Feld sein Glück, doch mit einem Sturz im zweiten Durchgang und einem Nuller im vierten ließ der Bayer zu viele Punkte liegen.

In Fjelsted kam kurzfristig der Pfälzer Tim Widera für Ben Iken zum Einsatz, mit Janek Konzack stand ein zweiter Deutscher im Feld. Während für Widera mit zwei Punkten nichts zu holen war, schloss Konzack als Fünfter das Rennen nur knapp hinter den Qualifikationsrängen ab. Konzack hatte dabei im Lauf gegen Kevin Malkiewicz, Antoni Mencel und Tate Zischke einen Ausfall zu beklagen und kam in seinen verbleibenden Heats dennoch auf neun Punkte.

In den kommenden Tagen werden die drei Dauer-Wildcards sowie die Nachrückerliste für die Rennen in Malilla (Schweden), Lodz (Polen) und Vojens (Dänemark) vergeben.

Werbung

Werbung

Ergebnisse SGP2-Qualifikationen:

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Pardubitz/CZ:

Qualifiziert für den SGP2: 1. Wiktor Przyjemski (PL), 15 Punkte 2. William Drejer (DK), 12+3 3. Adam Bednar (CZ), 12+2 4. Mitchell McDiarmid (AUS), 12+1 Ausgeschieden: 5. Rasmus Karlsson (S), 11 6. Nazar Parnitskyi (UA), 11 7. Patrick Hyjek (D), 9 8. James Pearson (AUS), 8 9. Adam Nejezchleba (CZ), 7 10. Ace Pijper (GB), 6 11. Tino Bouin (F), 5 12. Max Perry (GB), 5 13. Mika Frehse (D), 3 14. Wilbur Hancock (USA), 2 15. Alfons Wiltander (S), 2 16. Jan Hlacina (CZ), 0

Fjelsted/DK:

Qualifiziert für den SGP2: 1. Mikkel Andersen (DK), 14+3 2. Kevin Malkiewicz (PL), 14+2 3. Antoni Mencel (PL), 12 4. Nicolai Heiselberg (DK), 11 Ausgeschieden: 5. Janek Konzack (D), 9 6. Slater Lightcap (USA), 9 7. Luke Kileen (GB), 9 8. Tate Zischke (AUS), 8 9. Leo Klasson (S), 8 10. Erik Persson (S), 7 11. Luke Harrison (GB), 4 12. Matys Sambarrey (F), 4 13. Otto Raak (FIN), 3 14. Damirs Filimonovs (LV), 3 15. Tim Widera (D), 2 16. Nicolas Hohlbein (USA), 2 17. Bastian Pedersen (DK), 1

Krsko/SLO:

Qualifiziert für den SGP2: 1. Maksymilian Pawelczak (PL), 14+3 2. Villads Nagel (DK), 14 3. William Cairns (GB), 14 4. Beau Bailey (AUS), 11 Ausgeschieden: 5. Sven Cerjak (SLO), 11 6. Mario Häusl (D), 10 7. Bartosz Banbor (PL), 8 8. Roman Kapustin (UA), 7 9. Niklas Holm Jakobsen (DK), 7 10. Gregor Zorko (SLO), 7 11. Zoltan Lovas (H), 6 12. Sammy Van Dyck (S), 5 13. Marko Levishyn (UA), 3 14. Jaroslav Vanicek (CZ), 2 15. Jan Jenicek (CZ), 2 16. Kevin Melato (I), 1

Werbung