Speedway-DM in Brokstedt: Kevin Wölbert setzt sich im Dreier-Stechen durch

Einen ereignisreichen Renntag präsentierte der MSC Brokstedt, der bedingt durch das heiße Sommerwetter nur rund 300 Zuschauer beim zweiten Finale zur Deutschen Speedway-Meisterschaft begrüßen durfte. Dennoch bot der Club eine top präparierte Bahn mit nur geringer Staubentwicklung, zudem wurden die Zuschauer mit einem gratis Wasser versorgt. Aus sportlicher Sicht fehlten im Vergleich zum Auftakt in Herxheim die Fahrer, die in der SGP2-Qualifikation im Einsatz waren, zudem sind Erik Riss und Ben Iken verletzt. Somit war klar, dass Norick Blödorn und Kevin Wölbert, die in Herxheim die ersten beiden Plätze belegten, die Favoriten waren; hinzu kam Kai Huckenbeck, der in der Pfalz wegen Verpflichtungen in Polen fehlte.

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Zum Ende des Rennens wurde es eng, denn erst im vorletzten Lauf entschied sich, dass es ein Stechen um den Tagessieg geben wird. Nachdem Huckenbeck im ersten Durchgang Wölbert bezwungen hatte, gab der Werlter im drauffolgenden Heat einen Zähler an Blödorn ab. Im 19. Lauf traf der bis dahin ungeschlagene Blödorn auf Wölbert und der Heidhofer konnte eingangs der zweiten Runde außen am besser gestarteten Blödorn vorbeiziehen, womit das Spitzentrio das Rennen mit jeweils 14 Zählern abschloss.

Das Stechen war der Showdown: Blödorn rollte bereits nach dem Start aus, während Wölbert die Spitze übernahm. Huckenbeck war jedoch die gesamte Renndistanz über am Führenden dran, bei einer finalen Attacke in der Zielkurve wurde sogar die Bande touchiert, doch Wölbert brachte den Sieg vor Huckenbeck ins Ziel.

Das dritte von fünf Finalrennen findet am 3. Juli in Güstrow statt.

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Ergebnisse Speedway-DM, Finale 2, Brokstedt:

1. Kevin Wölbert, 14+1 Bonuspunkt 2. Kai Huckenbeck, 14 3. Norick Blödorn, 14 4. Lars Skupien, 12 5. Tyler Haupt, 11 6. Hannah Grunwald, 8 7. Richard Geyer, 7 8. Danny Knakowski, 7 9. Louis Ruhnke, 7 10. Jonny Wynant, 6 11. Mike Jarczewski, 5 12. Thies Schweer, 5 13. Tim Arnold, 4 14. Leon Arnheim, 2 15. Tom Meyer, 2 16. Carlos Gennerich, 1 17. Fabian Gaschka, 0 18. Tom Hansen, 0

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Stand nach 2 von 5 Rennen: