Ergebnis bleibt vorläufig - Entscheidung über ABT Lamborghini vertagt

Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Patric Niederhauser beendeten das 24h-Rennen auf dem Nürburgring auf dem zweiten Platz. Doch wackelt nun dieses Ergebnis? Das Fahrzeug steht vor der Disqualifikation, da der Wagen bei der nachträglichen Untersuchung auf dem Rollenprüfstand nicht mit den Referenzwerten übereinsprach.

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«Das offizielle Ergebnis der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 steht noch nicht fest. Im Rahmen einer Routineuntersuchung von insgesamt sechs GT3-Fahrzeugen (SP9-Klasse) wurden am Lamborghini Huracan GT3 EVO2 mit der #84 des Teams Abt Unregelmäßigkeiten festgestellt. Bei den Untersuchungen der anderen fünf Fahrzeuge von Aston Martin, BMW, Ford, Mercedes-AMG und Porsche unter anderem auf einem Rollenprüfstand zur Leistungsmessung gab es in den Tagen nach der Veranstaltung keine Beanstandungen. Der Bericht der Technischen Kommissare wurde inzwischen den Sportkommissaren übermittelt, die in den nächsten Tagen zusammentreten und Vertretern des Teams die Gelegenheit geben werden, sich zu dem Vorfall zu äußern. Bis dahin bleibt das Ergebnis des Rennens vorläufig», so ein Sprecher des Rennens gegenüber verschiedenen Medien.

Mehr zu dem Fall hat SPEEDWEEK hier zusammengefasst.

Am heutigen Freitag trafen die Sportkommissare des Rennens zusammen, um über den Fall zu entscheiden. Doch die Fans müssen sich weiter gedulden, denn die Sitzung wurde vertagt. Ein neuer Termin wird zeitnah bekanntgegeben.

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«Eine erste Anhörung zu den Unregelmäßigkeiten bei der Nachuntersuchung am Lamborghini Huracan GT3 EVO2 des Teams Abt (#84) hat am Freitagmorgen (5. Juni) stattgefunden. Das Team konnte zu den Ergebnissen der Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand, die die Technischen Kommissare durchgeführt hatten, Stellung nehmen. Dabei ergaben sich technische Nachfragen, die während des Hearings nicht unmittelbar zu klären waren. Daher wurde die Entscheidung der Sportkommissare vertagt. Ein neuer Termin wird in Kürze bekanntgegeben. Bis dahin bleibt das Rennergebnis vorläufig», so ein Sprecher des Rennens nach dem vertagten Termin.