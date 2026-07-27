Auszeichnung mit sieben Sternen: Sportler-Ehrung für die Marquez-Brüder

Die Marquez-Brüder Marc und Álex verbringen derzeit die Sommerpause der MotoGP mit ihren Partnerinnen und befreundeten Paaren auf der Ferieninsel Menorca, wo viel Wassersport aber auch intensive Trainingseinheiten mit Rennrädern auf dem Programm stehen. Dort wurde auch der WM-Titel der spanischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Noch vor dem Abflug in den Aktivurlaub gab es für die beiden MotoGP-Asse eine bedeutende Ehrung in ihrer Wahlheimat Madrid.

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Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Training: «AM73» und «MM93» auf Menorca Foto: instagram Alex Marquez Gemeinsamer Urlaub, gemeinsames Training: «AM73» und «MM93» auf Menorca © instagram Alex Marquez

Die Marquez-Brüder zählen zu den Gewinnern der Trophäe «Siete Estrellas del Deporte» (Sieben Sterne des Sports) für die vergangenen beiden Jahre 2024 und 2025. Die Auszeichnung wird jeweils an Einzelathleten mit besonderem Hintergrund verliehen. Außerdem geht es um die Förderung und Entwicklung des Sports in der Region.

Die offizielle Begründung für die Nominierung der Ducati-Piloten: Die Brüder Marc (geb. 1993) und Alex Marquez (geb. 1996) bilden eine der erfolgreichsten Dynastien in der Geschichte des Motorradsports. Ihre sportlichen Karrieren beinhalten eine außergewöhnliche Kombination aus Talent, Beharrlichkeit und Disziplin sowie einen starken familiären Zusammenhalt im Spitzensport. Marc hat neun Weltmeistertitel gewonnen – sieben davon in der MotoGP, während Alex 2014 Moto3-Weltmeister und 2019 Moto2-Weltmeister wurde.»

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Neben den Márquez-Brüdern wurde auch der ehemalige Basketballspieler Sergio Rodríguez – besser bekannt als «El Chacho» – für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Rodríguez gilt als einer der besten Point Guards der Geschichte. Seine Erfolgsbilanz für Real Madrid umfasst einen Weltmeister-Titel, drei EM-Kronen und drei EuroLeague-Siege. Zudem ist er nun als Sportdirektor von Real Madrid tätig. Bei den Damen ging die Auszeichnung für 2024 an Maria Perez – die bei den Olympischen Spielen 2024 Gold in der Mixed-Staffel im Gehen sowie Silber über 20 km gewann. Für 2025 ging der Damen-Award an Blanca Hervas, die zwei Medaillen bei der Hallen-WM in Turin holte.

Marc Marquez: Auch ein «Aufhol-Award» wäre angemessen

Marc Marquez erhielt diese Auszeichnung direkt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Deutschland – wo er zum 13. Mal einen Grand Prix gewann. Für die Leistungen seit dem Ungarn-GP hätte Marc Marquez einen eigenen «Aufhol-Award» verdient. Vor den Rennen am Plattensee fehlte «MM93» 102 Punkte auf Leader Bezzecchi – der nun bereits hinter Marquez liegt. Von der neuerlichen WM-Führung trennen Marc noch 18 Punkte. Bruder Alex, 2027 in Diensten von Red Bull KTM Factory Racing, rangiert auf Position 9.