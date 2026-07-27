Erfolgreicher Italien-Trip: Lukas Tulovic räumte Platz 3 und einen Sieg ab

Mittelfristig möchte Lukas Tulovic in die Superbike-WM wechseln, doch selbst als IDM Champion 2025 gestaltet sich dieses Unterfangen als nicht umsetzbar. Die seit diesem Jahr bezeichnete EuroMoto hat nicht dasselbe Renommee wie etwa die britische oder italienische Meisterschaft. Vor diesem Hintergrund sind die Gaststarts des 26-Jährigen an den Meetings in Misano und Vallelunga zu sehen – er möchte sich einen Namen machen.

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Und das gelang Tulovic am vergangenen Wochenende auf dem Misano World Circuit im Ducati-Team B-Max-Racing hervorragend, obwohl er sich an Reifen von Dunlop gewöhnen musste. B-Max-Racing hat in der Vergangenheit mehrfach Wildcards in der Weltmeisterschaft absolviert. Stammfahrer ist der frühere WM-Fahrer Michael Rinaldi.

Das erste Rennen der ‹Racing-Night› wurde am Samstagabend um 21:45 Uhr bei Flutlicht gestartet und Tulovic kreuzte hinter Alessandro Delbiano und Rinaldi als Dritter die Ziellinie. Den zweiten Lauf am Sonntagnachmittag gewann der Deutsche vor Rinaldi und Luca Bernardi (Aprilia). Es war der erste Sieg von B-Max-Racing in der CIV 2026!

«Nach anfänglichen Führungskilometern konnte ich die Pace an der Spitze nicht ganz mitgehen. Dafür war alles noch zu neu, mein Fahrstil nicht perfekt für die Dunlop-Reifen und das Set-up noch ^nicht optimal. Aber mein Ziel habe ich mit dem Podium erreicht», sagte Tulovic nach ersten Lauf. «Aber was für ein Wochenende in der italienischen Meisterschaft!« Danke an B-Max-Racing und mein Management Claudio Lorenzo für die Möglichkeit.»

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Weil Delbianco im zweiten Rennen stürzte, beendete Tulovic seinen ersten Start in Italien mit 41 Punkten sogar als erfolgreichster Teilnehmer. Teamkollege Rinaldi sammelte 40 Punkte.