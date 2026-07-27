Verwirrung nach Treffen von Euro Moto-Promoter und MSC Schleiz bleibt

Jörg Langer und Marcel Wobser vom MSC Schleizer Dreieck, dem verlässlichen Veranstalter der IDM auf der Naturrennstrecken in Thüringen, waren in Most zur Euro Moto gereist und haben dort sowohl mit Teams als auch dem Promoter gesprochen. Seit dieser Saison war das höchste deutsche Motorradsport-Prädikat aus dem Schleizer Terminkalender verschwunden. Stattdessen hatte der Euro Moto-Promoter Brünn in den Meisterschaftskalender aufgenommen. Als Grund für die Änderung war der Wunsch der FIM, der obersten internationalen Motorsportbehörde, aufgeführt worden, dass keine Rennen auf Straßenkursen mehr in den internationalen Kalender aufgenommen werden.

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Schriftlich hatten wir ja auch nie etwas zu dem Thema. Achim Strauss

Nach der Most-Reise sind nach wie vor Fragen offen. «Soweit wir das einschätzen, ist das Interesse wohl auch seitens des Promoters da, wieder nach Schleiz zurückzukehren», erklärt Achim Strauss, der sowohl als Pressesprecher des MSC Schleizer Dreieck agiert als auch bei der Schleizer Stadtmarketing arbeitet. «Aber es steht und fällt mit einer Streckenabnahme und dieser für uns so unsäglichen Diskussion über die Zulassung von ‚nicht-permanenten‘ Rennstrecken im internationalen Kalender. Da sind wir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich dahintergestiegen, wie heiß das Thema in Wirklichkeit ist und wie dort der aktuelle Stand ist oder ob der Verzicht nur provisorisch war, falls es tatsächlich von der FIM Europe so durchgedrückt wird oder ob das Argument nur vorgeschoben war. So richtig kann uns das auch niemand erklären und schriftlich hatten wir ja auch nie etwas zu dem Thema.»

«Fakt ist», führt er weiter aus, «dass wir aktuell in Schleiz nur eine nationale Abnahme haben und im Vorfeld unseres Rennens im Juni auch nochmal ausdrücklich vom DMSB darauf hingewiesen wurden, dass alle Fahrer aus dem Ausland eine Racecard lösen müssen vom DMSB und es kein internationales Rennen sein durfte, auch vom Namen her nicht. Also alles ziemlich verworren und für uns trotz vieler Gespräche kaum bis gar nicht nachvollziehbar, wie der tatsächliche Stand ist. Wir sind hier ein bisschen abhängig von Aussagen von einzelnen Akteuren, ohne dass wir diese dann auch mal nachprüfen können.»

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Fokus richtet sich auch auf andere Serien

«Deshalb konzentrieren wir uns im Moment auf die Streckenabnahme für einen WM-Lauf der Sidecars», heißt es aus Schleiz. «Da hatten wir ja im Oktober 2025 eine Vorbesichtigung mit Paul Duparc, Ralph Bohnhorst und dann auch Stefan Beck. Die notwendigen Maßnahmen haben wir weitestgehend komplett umgesetzt wie unter anderem Kiesbetten vergrößert, tiefer gemacht, Gefälle reingebracht, U-Schalen für die Streckenposten versetzt, neue Reifenstapel gestellt und ausgetauscht, Abdeckungen vor die Reifen gemacht, Angebote für Air Fences eingeholt, zur Miete oder zum Kauf, die wir dann zum Event brauchen, teileweise schon welche auf Vereinskosten selbst gekauft. Offen sind noch eine Versetzung einer Leitplanke, wo aber noch nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich sein muss, weil der Winkel dann eher ungünstiger wäre und diese Scheune in der Abfahrt zur Stadt ist. Da sind wir dran mit dem Grundstückseigentümer und verhandeln, wie wir diese Stelle entschärfen könnten.»

«Ende Juli, wahrscheinlich am 28. oder 29. möchte Paul Duparc mit Ralph Bohnhorst wieder nach Schleiz kommen, um den Fortschritt der Maßnahmen selbst anzuschauen», so Strauss, «bisher kennt er es nur von Bildern und Mails von mir, ob das dann schon in Richtung Streckenabnahme geht oder nochmal ein Zwischenstand ist. Aber eine Abnahme der Strecke für die Seitenwagen-WM wäre aus unserer Sicht ein gutes Argument, um auch wieder internationale Solorennen austragen zu dürfen.»

«Termine für den WM-Lauf haben wir auch schon abgegeben», meint Strauss abschließend. «Traditionell Ende Juli 2027, plus jeweils die Woche davor und danach als Alternative. Unser klares Ziel ist die Seitenwagen-WM und die Rückkehr der Euro Moto plus Durchführung der Supermoto IDM und perspektivisch auch mal einer Supermoto-WM. Fokus liegt aber auf der Rundstrecke.»