Hält Aufwärtstrend an? Tommy Bridewell (Ducati) mit bescheidenen Wünschen

Obwohl mit 37 Jahren einer der ältesten Superbike-Piloten, ist Tommy Bridewell ein Rookie. Der Engländer hatte zuvor zwischen 2008 und 2025 aber zwanzig WM-Rennen mit Suzuki, Ducati und Honda als Wildcard- oder Ersatzpilot bestritten. 2026 fährt Bridewell mit dem neuen Ducati-Team Advocates Racing erstmals eine volle Saison, ausgenommen Phillip Island.

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Nach Portimão und Assen waren der Balaton Circuit und das Autodrom Most für Bridewell neu, dennoch erreichte er im Superpole-Race in Tschechien den guten achten Platz, was sein bisher bestes Finish in der Superbike-WM war, und in allen drei Rennen in die Punkteränge – ein Indiz für die Fortschritte, die das Team und der Haudegen aus Devizes machen.

Mit dem MotorLand Aragón steht für Bridewell eine weitere neue Rennstrecke auf dem Programm. Nach dem Test in Misano und einem privaten Training auf der spanischen Piste möchte der Ducati-Privatier den Aufwärtstrend fortsetzen.

«Ich freue mich auf das Rennen in Aragón», versicherte Bridewell. «Ich habe die Strecke bereits mit meinem Trainingsmotorrad besucht und habe ein paar Runden gedreht, da es sich um eine recht komplexe Rennstrecke handelt. Das bevorstehende Rennen bietet uns eine weitere Gelegenheit, uns weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Ich muss auf dem Motorrad noch viel lernen, aber wenn wir in Spanien einen weiteren Schritt nach vorn machen können, ist das wirklich alles, was wir uns wünschen können.»

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