1997er Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve startet im Porsche Supercup

Jacques Villeneuve ist zurück im Rennfahrzeug! Der Kanadier wird in diesem Jahr im VIP-Fahrzeug des Porsche Mobil 1 Supercup mehrere Rennen bestreiten und im Rahmenprogramm der Formel 1 antreten.

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Beim zweiten Supercup-Lauf in Barcelona steht der Formel-1-Weltmeister von 1997 erstmals am Start. Beim Saisonauftakt im Fürstentum von Monaco wird Villeneuve nicht an den Start gehen können, da aus Platzgründen dort nur die 28 festeingeschriebenen Teilnehmer antreten können.

Sein neuer Porsche 911 Cup - hier erfahrt ihr mehr zum brandneuen Einsatzfahrzeug - trägt neben der Startnummer 911 ein spektakuläres Farbmuster, das von Villeneuves ikonischem Helmdesign inspiriert ist. Mit diesem Markenzeichen gewann der Kanadier, neben dem WM-Titel 1997, elf Grands Prix sowie 1995 den Titel in der amerikanischen IndyCar World Series und das legendäre Indy500.

«Der Cup-Neunelfer ist für mich eine neue, sehr große Herausforderung, die mir schon jetzt sehr viel Spaß macht», sagte Villeneuve nach den Testfahrten. «Ich habe nach meiner Zeit in der Formel 1 immer wieder Gaststarts in unterschiedlichen Serien bestritten. Ich liebe es, für mich unbekannte Rennwagen kennenzulernen. Die Faszination ist noch immer dieselbe, wie zu Anfang meiner Karriere. Der Supercup ist extrem stark besetzt, diese jungen Fahrer sind richtig gut. Ich möchte mich mit ihnen messen und ein Teil dieser Gemeinschaft sein.»

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