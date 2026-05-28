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Sportbike-Schwund in der Euro Moto - Svendsen mit WM-Chance bei Kove

Die neu formierte IDM ist aktuell in Brünn bei ihrem zweiten Event unterwegs. Ganz vollständig ist das Teilnehmerfeld nicht mehr. Zwei Gäste aus Tschechien schauen mal vorbei.

Esther Babel

Von

Euro Moto Sportbike

Oliver Svendsen
Oliver Svendsen
Foto: Kove
Oliver Svendsen
© Kove

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Nach 23 Nennungen für die Euro Moto Sportbike war die Freude beim Promoter groß über den guten Zulauf. Doch nachdem die Mannschaft schon beim Sachsenring-Auftakt nicht vollzählig war, gibt es vor Brünn weitere Abgänge. Wieweit das Mischmasch aus den beiden unterschiedlichen Regelwerken dazu beigetragen hat, ist von Fall zu Fall verschieden. Man kann wie im Vorjahr sowohl nach den Regeln der Britischen Meisterschaft fahren, was die meisten auch tun, oder eben nach FIM-Reglement.

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Aus gesundheitlichen Gründen fehlt wie schon am Sachsenring #5 Sven Seidler (D), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb. Ebenfalls eine weitere Nullrunde fährt #49 Korbinian Brandl (D), Aprilia, RBR Racing. Das Team ERC mit den drei Kawasaki-Piloten #19 Sasha de Vits aus Belgien, #25 Jules Bercot aus Frankreich und #69 Oliver Svendsen, der Vizemeister aus Dänemark, hat sich komplett abgemeldet. Mit der Kawasaki muss man zwangsweise das FIM-Reglement anwenden, das es keine BSB-Homologation gibt. Daher sind die Herrschaften in Grün ein wenig schwach auf der Brust. Zum Vergleich: Eine Triumph nach dem BSB-Reglement hat laut eines Technikers aus der Euro Moto Sportbike um die 12 PS mehr unter der Verkleidung als der Aufbau nach FIM-Reglement. Bei der Kawasaki dürfte es ähnlich aussehen.

WM-Besuch statt Euro Bike

Oliver Svendsen, der im Vorjahr Zweiter der IDM Sportbike geworden war, hat schnell eine andere Beschäftigung gefunden, statt um seinen verpassten Euro Moto-Start zu trauern. Statt Brünn geht die Reise für den Dänen nach Spanien. Das Werksteam Kove Moto wird beim Meeting im MotorLand Aragón nicht wiederzuerkennen sein. Anstatt mit Lokalmatador Benat Fernandez und dem Deutschen Phillip Tonn anzutreten, werden mit Daniel Mogeda und Oliver Svendsen zwei Ersatzfahrer die Kove 450RR pilotieren.

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Bei Phillip Tonn ist eine erneut aufgebrochene Handverletzung Ursache für das Fehlen. Der 20-Jährige musste bereits das Meeting in Most auslassen und arbeitet an seiner Rückkehr Mitte Juni in Misano. Für Svendsen kommt also nun die Chance, sich auf zwei Rädern in der Weltmeisterschaft umzusehen.

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Als Gastfahrer sind bei der Euro Moto in Brünn die Einheimischen Daniel Turecek (Aprilia) und Karolina Danak (Yamaha) dabei.

Euro Moto Sportbike 2026 in Brünn

  • #13 Luis Rammerstorfer (A), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo

  • #17 Ruben Bijman (NL), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo

  • #18 Lucas Sorensen (DK), Aprilia, Nordic Vikings

  • #20 Rick Koistra (NL), Triumph, SRTD Pearle Gebben

  • #22 Alexander Weizel (D), Aprilia, Weizel Racing Team

  • #23 Stepan Zuda (CZ), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo

  • #25 Max Stauffer (AUS), Yamaha, Team Apreco

  • #30 Magnus Kristoffersen (DK), Aprilia, M58 Motorsport

  • #34 Julian van Kalkeren (NL), Triumph, SRTD Pearl Gebben

  • #38 Tobias Kitzbichler (A), Aprilia, ViVa by Peuker&Streeb

  • #44 Jay-Jay Den Hoed (NL), Yamaha R7, SWPN

  • #46 Ty Henriksen (DK), Aprilia, Nordic Vikings

  • #53 Kiyano Weijer (NL), Triumph, Dutch talent racing

  • #55 Tom Kuil (NL), Triumph, RT Motorsports

  • #78 Jakob Rosenthaler (A), Triumph, RT Motorsports

  • #86 Micky Winkler (D), Aprilia, WSC Racing

  • #95 Maksymilian Palmowski (PL), Aprilia, SP race project

  • #98 Mika Siebdrath (D), Triumph, Freudenberg Rora-Paligo

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