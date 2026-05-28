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MotoGP-Rookie Toprak hat Respekt vor der Highspeed-Strecke in Mugello

Pramac-Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu fuhr sein letztes Rennen auf dem Mugello Circuit vor zwölf Jahren im Red Bull Rookies Cup. Mit dem MotoGP-Bike sei es für ihn eine komplett neue Herausforderung.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

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MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu erlebte vor zwei Wochen beim Catalunya-GP erneut ein schwieriges Wochenende, an dem er keine Punkte einfahren konnte. Dafür war er mit dem direkt anschließenden Barcelona-Test zufrieden – der Pramac-Yamaha-Pilot konnte mit seinem Team laut eigener Aussage Fortschritte erzielen. «Wir haben einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht, besonders am Kurveneingang – ich habe das Gefühl, dass das Motorrad etwas besser einlenkt», meinte der 29-Jährige nach dem Test.

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Insbesondere seine Performance mit dem Medium-Hinterreifen konnte Toprak beim Test verbessern, mit dem weichen Reifen würde er sich aber noch schwertun und die M1 zu sehr im Superbike-Stil fahren. In diesem Punkte müsse er sich an Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo orientieren, um im Qualifying weiter vorne zu landen – damit er eine bessere Ausgangslage bei den Rennen habe.

Das erste Mal mit dem 1000-ccm-Bike in Mugello

An diesem Wochenende hat Toprak in Mugello die nächste Gelegenheit, sich weiter zu verbessern – auf einer Strecke, die für ihn wieder Neuland ist. «Für mich ist das eine völlig neue Herausforderung, denn ich fahre zum ersten Mal mit einem 1000-ccm-Motorrad in Mugello. Das letzte Mal bin ich hier vor zwölf Jahren im Red Bull Rookies Cup gefahren, daher kommt es mir in vielerlei Hinsicht fast so vor, als würde ich die Strecke von Grund auf neu entdecken», meinte Toprak zu seinen bisherigen Erfahrungen auf dem Mugello Circuit. «Damals fühlte ich mich mit dem kleineren Motorrad und auf einer so schnellen Strecke nicht wirklich wohl, aber jetzt ist es mit einer MotoGP-Maschine anders. Hier damit zu fahren, ist etwas Besonderes, und ich freue mich sehr auf diese Erfahrung.»

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In der Gesamtwertung liegt Toprak derzeit mit vier Punkten auf Rang 22. «Wir werden sehen, wie sich das Wochenende entwickelt», grübelte er. «Ich weiß, dass Mugello eine sehr anspruchsvolle Strecke ist und für mich ein weiterer wichtiger Lernschritt, aber wie immer werde ich versuchen, mein Bestes zu geben, um mich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit weiter zu verbessern.»

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