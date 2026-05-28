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Kove ohne Stammfahrer in Aragón: Warum Fernandez und Tonn fehlen

Es ist ungewöhnlich, wenn beide Stammfahrer in einem Team ausfallen. Das Kove Racing Team 109 muss bei der Sportbike-WM in Aragon auf Benat Fernandez und Phillip Tonn verzichten.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Die Kove-Stammfahrer Phillip Tonn und Benat Fernandez fehlen in Aragon
Die Kove-Stammfahrer Phillip Tonn und Benat Fernandez fehlen in Aragon
Foto: Kove Racing Team 109
Die Kove-Stammfahrer Phillip Tonn und Benat Fernandez fehlen in Aragon
© Kove Racing Team 109

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Das Werksteam Kove Moto wird beim Meeting im MotorLand Aragón nicht wiederzuerkennen sein. Anstatt mit Lokalmatador Benat Fernandez und dem Deutschen Phillip Tonn anzutreten, werden mit Daniel Mogeda und Oliver Svendsen zwei Ersatzfahrer die Kove 450RR pilotieren.

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Dass Fernandez auf sein Heimrennen verzichtet, ist bei näherer Betrachtung nicht überraschend. Denn der letzte 300er-Weltmeister absolviert in diesem Jahr nicht nur die Sportbike-WM, sondern auch den Rookies Cup – und am kommenden Wochenende kollidieren die Meetings in Aragon und Mugello. Da der erst 18-Jährige den Cup nach zwei Rennwochenenden anführt und berechtigte Titelchancen hat, ist seine Entscheidung verständlich.

Sein Ersatz ist kein Unbekannter im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft. Der 20-jährige Mogeda fuhr zwischen 2020 und 2025 insgesamt 67 Rennen in der abgeschafften 300er-Weltmeisterschaft und zählte dort mit zwei Siegen und acht Podestplätzen zu den erfolgreicheren Piloten.

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Im Artikel erwähnt

Phillip Tonn fehlte bereits bei der Sportbike-WM in Most

Bei Phillip Tonn ist eine erneut aufgebrochene Handverletzung Ursache für das Fehlen. Der 20-Jährige musste bereits das Meeting in Most auslassen und arbeitet an seiner Rückkehr Mitte Juni in Misano.

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In Deutschland ist der Vertreter von Tonn als Zweiter der IDM Sportbike 2025 bekannt. Der Däne Oliver Svendsen fährt hauptberuflich die EuroMoto Sportbike 2026 im Team ERC Kawasaki.

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