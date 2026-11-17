Der ADAC Nordrhein und die NLS haben sich auf gemeinsame strategische Leitplanken für die zukünftige Ausrichtung des Langstreckensports auf der Nordschleife verständigt. Ziel ist es, die bestehenden Veranstaltungsformate langfristig zu sichern, die Zusammenarbeit zu stärken und damit eine verlässliche Perspektive für Teams, Fahrer und Clubs und weitere Beteiligte zu schaffen.

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Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen zwei Säulen mit klar definierten Zuständigkeiten: Der ADAC Nordrhein bleibt weiterhin Veranstalter der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und der ADAC 24h Qualifiers. Die NLS kümmert sich um die Gestaltung und Organisation der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Ein wesentliches gemeinsames Ziel ist dabei die langfristige Planungssicherheit für alle Beteiligten. Daher genießt der zeitnahe Abschluss der erforderlichen langfristigen Rennverträge mit dem Nürburgring höchste Priorität. Die hierfür notwendigen Maßnahmen und Abstimmungen sind bereits in Vorbereitung und sollen möglichst bis Beginn der Saison 2027 finalisiert werden. Damit soll eine verlässliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Langstreckensports auf der Nordschleife geschaffen werden.

Ein zentrales Merkmal der angestrebten Zusammenarbeit wäre weiterhin das aufeinander abgestimmte technische und sportliche Reglement für 24h Nürburgring und NLS. Beide Formate könnten damit Teams und Fahrern langfristig einen gemeinsamen sportlichen Rahmen für hochkarätige Rennen auf der längsten permanenten und für viele schönsten Rennstrecke der Welt bieten. Starts in beiden Veranstaltungsformaten ließen sich so weiterhin miteinander verbinden.

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Der vorläufige NLS-Kalender sieht für 2027 acht Rennen an sieben Wochenenden vor. Hinzu kommen die 24h Nürburgring und die 24h Qualifiers. Ergänzend bietet der ADAC Nordrhein im kommenden Jahr vom 2. bis 4. April 2027 einen 24h-Prolog an.

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Dieser soll mit Einstellfahrten am Freitag, einem Rennen am Samstag und einem Rennen am Sonntag eine zusätzliche Gelegenheit bieten, unter Rennbedingungen auf der Nordschleife zu testen. Insgesamt werden den Teams somit 13 Rennen an zehn Wochenenden zur Verfügung stehen – mit den ADAC RAVENOL 24 Nürburgring als sportlichem Saisonhöhepunkt.

«Wir sehen 2027 als ein Transitionsjahr und legen die ersten Grundlagen für starken Langstreckensport bestehend aus NLS und 24h Rennen» so Mike Jäger, Geschäftsführer der NLS «auch wenn die Qualifiers in 2027 nicht Bestandteil der NLS Wertung sein werden, begrüßen wir, dass der ADAC Nordrhein keine eigene Langstreckenwertung durchführen wird. Die Fokussierung auf das 24h-Rennen ist ein tolles Signal für die zukünftige Zusammenarbeit.»

24h Nürburgring: Zuversicht nach dem Rekordjahr 2026

Die Termine der 24h Nürburgring stehen bis einschließlich 2028 fest. Mit der angestrebten langfristigen vertraglichen Absicherung würde der ADAC Nordrhein eine wichtige Grundlage erhalten, um auch über diesen Zeitraum hinaus die Zukunft des traditionsreichen Langstreckenklassikers zu planen und rechtzeitig in die entsprechenden Gespräche mit dem Nürburgring einzusteigen.

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«Wir freuen uns über die konstruktiven Gespräche mit der NLS, dem ADAC Westfalen und dem ADAC Mittelrhein. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dem Langstreckensport auf der Nordschleife eine langfristig verlässliche Perspektive zu geben. Entscheidend wird dabei sein, die notwendigen vertraglichen Grundlagen zeitnah zu schaffen und damit Planungssicherheit für alle Beteiligten herzustellen», sagt 24h-Rennleiter Walter Hornung.

«2026 war für die 24h Nürburgring mit einer Rekordkulisse von 352.000 Zuschauern und dem größten Starterfeld seit 2014 ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr. Mit diesem Rückenwind wollen wir die positive Entwicklung des Langstreckensports auf der Nordschleife gemeinsam fortsetzen.»