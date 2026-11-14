Eine neue Chance: Tarran Mackenzie (31) wird BMW-Werkspilot in der BSB 2027

Mit einem Sieg in der Supersport-WM 2023 sowie einen vierten Platz als bestes Superbike-Finish, eingefahren beim Saisonauftakt 2026 auf Phillip Island, verabschiedete sich Tarran Mackenzie von der seriennahen Weltmeisterschaft. Die diesjährige Meisterschaft hätte seine bisher erfolgreichste werden können, doch nach einem Sturz bei seinem Heimrennen in Donington Park kehrte der 31-Jährige nicht wieder auf seine Optical Express-Ducati zurück.

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«2026 war mein bisher bestes Jahr, auch wenn ich nur an sieben Rennwochenenden teilnehmen konnte», bedauerte Mackenzie. «Es ist wirklich schade, dass die Saison so abrupt endete, gerade als wir so gute Fortschritte machten.»

Schon frühzeitig war klar, dass Mackenzie für 2027 in die britische Superbike-Serie wechseln würde. Als BSB-Champion 2021 (mit Yamaha) hat der Schotte ein gutes Renomee in der nationalen Meisterschaft und fand mit Scars Racing ein Erfolg versprechendes Team. Die Mannschaft der Teambesitzer Dale McElveen und Leigh Finlay gewann in diesem Jahr mit Ducati und Luke Stapleford die Supersport-Klasse, wechselt für kommende Saison mit BMW in die Superbike-Kategorie. Scars erhält offizielle Unterstützung von BMW Motorrad Motorsport.

«Dank Dale und Leigh habe ich die großartige Gelegenheit, mit dem Team Scars Racing BMW in die BSB zurückzukehren. Die offizielle Unterstützung durch das Werk ist ein großer Pluspunkt, und angesichts des neuen Reglements dürften wir eine wirklich gute Saison vor uns haben», ist der Sohn von 500er-Ikone Niall Mackenzie überzeugt. «Ich habe seit meiner Verletzung hart gearbeitet und bin jetzt bereit, wieder Rennen zu fahren. Wir haben mit dem Team einen guten Testplan erstellt, und ich freue mich darauf, auf die BMW zu steigen und zu sehen, wo wir stehen. Es ist eine Meisterschaft, in der ich groß geworden bin und in der ich in der Vergangenheit bereits viele Erfolge feiern konnte. Es stehen sehr spannende Zeiten bevor.»

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Teamkollege von Mackenzie wird der 25-jährige Rory Skinner.