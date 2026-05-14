Ehrung für verstorbenen Kamil Holan im Rahmen der Superbike-WM 2026 in Most

Das Autodrom Most hat für das Superbike-Wochenende (15.–17. Mai) eine Gedenkveranstaltung für Kamil Holan vorbereitet. Einer der herausragendsten tschechischen Motorradrennfahrer kam am vergangenen Donnerstag, dem 7. Mai, bei der Qualifikation zum North West 200 in Nordirland auf tragische Weise ums Leben.

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Kamil Holan arbeitete seit Langem mit dem Autodrom Most zusammen – er war das Aushängeschild der Motorradschule ‹Hefty 74› und gehörte auch zum Rahmenprogramm des Superbike-WM-Events in Most. Bei der diesjährigen Ausgabe sollte er die Rolle des Cheftrainers des Programms ‹Ride Like a Pro› (auf der Rennstrecke mit dem eigenen Motorrad fahren) übernehmen.

Wie das Autodrom Most mitteilte, hat «… sein Verlust die gesamte tschechische Motorrad-Community sowie alle, die mit ihm am Autodrom Most zusammengearbeitet haben, tief getroffen. Kamil wurde für seine Rennerfolge und seine professionelle Einstellung respektiert und war ebenso beliebt für sein freundliches und offenes Wesen und seine positive Energie, mit der er die Menschen um sich herum mitreißen konnte.

Am Samstag, nach Abschluss des Hauptrennprogramms, wird auf der Start- und Zielgeraden Kamils Motorrad ausgestellt, mit dem er 2023 beim legendären Daytona 200 an den Start ging. Fans können die gesamte Zielgerade entlanggehen und sich von ihm verabschieden.

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Teil des Programms wird auch eine kurze gemeinsame Erinnerung an Kamil Holan sein – einen Menschen, dessen Anwesenheit bei der Superbike-Runde in Tschechien selbstverständlich gewesen wäre.

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‹Ride Like a Pro› – Jakub Smrz springt für seinen Freund ein

Teil des Freitagsprogramms ist auch das ‹Ride Like a Pro› – ein Erlebnisprogramm für Motorradfans und Veranstaltungspartner, das von Kamil Holan als Haupttrainer geleitet werden sollte. Mit Zustimmung der Familie und Kamils Angehörigen wird das Event am Freitag als symbolische Erinnerung stattfinden. Anstelle von Kamil wird sie sein Freund, der ehemalige Rennfahrer und Teamchef von Panattoni BGR Smrz Racing, Jakub Smrz, leiten – und zwar auf Kamils Motorrad vom Daytona 200 aus dem Jahr 2023. Zusammen mit ihm wird auch Kamils Kollege aus der Motorradschule, Karel ‹Chupa› Brandtner, an der Fahrt teilnehmen.

Dazu sagte Jakub Smrz: «Kamil war für mich im letzten Jahr nicht nur ein Kollege aus dem Rennsport. Er war ein Mensch, auf den ich mich stützen konnte, wenn es wirklich schwer war. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich die Kraft fand, weiterzumachen und nach Lösungen zu suchen, auch in Momenten, in denen es schien, als gäbe es keine. In Most beim Ride Like a Pro zu fahren, bei dem er hätte fahren sollen, wird für mich ein sehr persönlicher und bewegender Moment sein. Ich betrachte es als eine Möglichkeit, ihm zu danken und ihm meinen Respekt zu zollen. Ich werde für Kamil fahren.»

An Kamil Holan wird an diesem Rennwochenende in Most auch der tschechische Rennfahrer Oliver König erinnern, der zu seinen Ehren ein spezielles Helmdesign entworfen hat. Er wird das gesamte Rennwochenende damit bestreiten und den Helm nach dessen Ende versteigern. Den gesamten Erlös der Auktion spendet er Kamils Familie.

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Supersport-Pilot Oliver König fährt in einem ikonischen Design

«Kamil hat mir oft geholfen und ich bin ihm für alles sehr dankbar. Ich möchte nun dem Wertvollsten helfen, was er hier hat – seiner Familie. Dieses Wochenende werde ich in seinem ikonischen Design fahren und für ihn antreten. Der Helm wird nach dem Wochenende versteigert und der gesamte Erlös geht an Kamils Familie», erklärte der Pilot aus der Supersport-WM.

Das Autodrom Most spricht Kamils Familie und allen, die ihn liebten, sein aufrichtiges Beileid aus.