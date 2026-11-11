SBK-Rookies Binder, Miller, Morbido: Wo Stefan Bradl die MotoGP-Asse sieht

Über die Jahre hat sich herauskristallisiert, dass nur ehemalige MotoGP-Fahrer in der Superbike-WM erfolgreich sind, wenn sie sich auf die seriennahe Meisterschaft einlassen und auch dort fahren wollen. Herausragendes Talent haben alle GP-Sieger, das gilt auch für die nächstjährigen Superbike-Neulinge Brad Binder, Jack Miller und Franco Morbidelli.

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Stefan Bradl, Moto2-Weltmeister 2011 und mit über 50 Top-10-Platzierungen der mit Abstand erfolgreichste deutsche MotoGP-Fahrer, wagte den Schritt weg von den Prototypen für die Saison 2017 mit Red Bull Honda selbst, er hat also eine genaue Vorstellung, was Binder, Miller und Morbidelli erwartet .

Das technische Reglement wird für 2027 justiert, so sollen die Motorräder näher zusammenrücken. Orientieren wir uns an den Ergebnissen der vergangenen drei Saisons, könnten die Voraussetzungen für die drei MotoGP-Fahrer kaum unterschiedlicher sein.

Unterschiedliche Voraussetzungen für die MotoGP-Fahrer

Franco Morbidelli übernimmt bei Aruba.it Ducati den Platz von Weltmeister Nicolo Bulega und setzt sich ins gemachte Nest – das Team hat 2026 jedes Rennen gewonnen! Brad Binder hat bei BMW ebenfalls eine starke Maschine, mit der Toprak Razgatlioglu 2024 und 2025 Champion wurde und Miguel Oliveira dieses Jahr immerhin viermal aufs Podium brauste.

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Die schlechtesten Voraussetzungen hat Jack Miller bei Yamaha mit der in die Jahre gekommenen R1. Andrea Locatelli beendete die WM 2026 als Bester aus dem Werks-Quartett auf Platz 12, in 36 Rennen schaffte es weder «Loka» noch Remy Gardner, Xavier Vierge oder Stefano Manzi aufs Podium.

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Für einen Binder, Miller oder Morbidelli ist es auch nur interessant, wenn sie sich am Podium orientieren. stefan bradl

«Die Frage ist, wie ein Fahrer den Wechsel verdaut, nicht nur was das Material betrifft, sondern die Serie selbst», weiß Bradl aus eigener Erfahrung. «Das ist ein krasser Unterschied, man muss sich umstellen, was die generelle Aufmerksamkeit betrifft. Für Binder und Miller ist das kein so großer Umstieg, aber sie sind genauso wie in der MotoGP abhängig vom Bike, auf dem sie sitzen. Der Motorradrennsport hat sich klassenübergreifend dahin entwickelt, dass der Fahrer nicht mehr den großen Einfluss wie in der Vergangenheit hat. Du musst auf dem richtigen Bike sitzen, damit du dein Können komplett ausspielen kannst. Wenn das nicht in zumindest irgendeiner Weise zusammenpasst, dann ist es unmöglich, um Siege zu kämpfen. Für einen Binder, Miller oder Morbidelli ist es auch nur interessant, wenn sie sich am Podium orientieren – wenn sie Fünfter oder Zwölfter werden, ist es egal.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I) Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB) Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)

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