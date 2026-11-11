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Nach MotoGP-Einsatz in Katar: Superbike-WM hat für Lecuona Priorität

Iker Lecuona hat die beste Saison seines Lebens hinter sich und zählt zu den Favoriten für die Superbike-WM 2027. Einsätze in der MotoGP als Ersatz sollen für den Ducati-Werkspiloten Ausnahme bleiben.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Katar
Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Katar
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona bei seinem MotoGP-Einsatz in Katar
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nachdem Iker Lecuona im Gresini-Team bereits mehrfach für den verletzten Fermin Aldeguer einsprang, fehlte beim Katar-GP am vergangenen Wochenende Alex Marquez, weil sich eine Schulteroperation nicht mehr aufschieben ließ. Damit war Lecuona zum fünften Mal in diesem Jahr bei einem Grand-Prix-Wochenende im Einsatz. «Dass mir Gresini eine weitere Chance gab, zeigt, dass ich mit den Jungs gute Arbeit geleistet habe», hielt der Spanier fest.

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Für die Rennen auf dem Lusail Circuit vor den Toren der katarischen Hauptstadt Doha war der Ducati-Pilot zuversichtlich und qualifizierte sich im auf 18 Fahrer geschrumpften Feld, Yamaha hatte sein Quartett wegen der kriegerischen Lage am Persischen Golf zurückgezogen, für Grid-Position 15. Als Neunter im Sprint und Zehnter im Grand Prix eroberte Lecuona weitere sieben WM-Punkte.

Lecuona lernte auch etwas für die Superbike-WM

«Ich hatte viel Vertrauen, um schnell zu fahren, fühlte mich sehr komfortabel auf dem Motorrad und habe es genossen», grinste der vierfache Superbike-WM-Laufsieger. «Ich bin sehr glücklich mit meinen Leistungen, aber es hat mich auch geschlaucht. Ich wurde jede Runde schneller und habe auf Leute wie Diggia und Zarco Zeit aufgeholt. Ich konnte in den vergangenen drei Events viel lernen, was mir in der Zukunft in der Superbike-WM sehr helfen wird – die Art, wie ich mit den Michelin-Reifen bremsen und mit deren Haltbarkeit umgehen muss. Gresini ist ein unglaubliches Team, ich fühle mich bei ihnen, als wäre es mein Team. Dafür kann ich dankbar sein.»

Im Artikel erwähnt

Während Lecuona in Australien und Malaysia mit dem Motorrad von Aldeguer unterwegs war, saß er dieses Mal auf dem von Alex Marquez. Er bestätigte, dass Motorrad nicht gleich Motorrad ist: «Es fühlte sich anders an, die andere Aerodynamik kann jeder sehen. Das musste ich erst lernen und es war auch nicht einfach, mich anzupassen.»

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Lecuona soll 2027 für Ducati die Superbike-WM gewinnen, nach dem Wechsel von Champion Nicolo Bulega in die MotoGP bekommt er Morbidelli als neuen Boxennachbar. Eine Rückkehr in die MotoGP schiebt der 26-Jährige von sich, «die Superbike-WM und das Aruba-Team haben Priorität». Weitere Einsätze als Ersatz- oder auch Testfahrer kann er sich für Ducati in der MotoGP aber vorstellen.

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