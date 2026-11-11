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Formel 1: Hält Max Verstappens Top-Serie auch in Las Vegas?

Max Verstappen heimst derzeit ein Formel-1-Podium nach dem nächsten ein. Kann er seine Serie mit ins Saisonfinale nehmen? Für den Red Bull Racing-Piloten geht's um die Vize-Weltmeisterschaft.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen holte zuletzt acht Podien in Serie
Max Verstappen holte zuletzt acht Podien in Serie
Foto: XPB Images
Max Verstappen holte zuletzt acht Podien in Serie
© XPB Images

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Acht Rennen in Serie beendete Max Verstappen (Red Bull Racing) nun einschließlich São-Paulo-GP mit einem Platz in den Top-3, also auf dem Podium. Dreimal stand er ganz oben auf dem Siegertreppchen. Was für eine Serie! Als nächstes geht es in der Schlussphase der WM ausgerechnet nach Las Vegas, wo Verstappen zwei der bislang drei F1-Rennen gewinnen konnte.

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Doch dieses Jahr ist bekanntlich mit dem neuen Reglement für Motoren und Chassis alles ein wenig anders. Ob Verstappen und Red Bull Racing also wieder das Team sein werden, das es zu schlagen gilt – da wollte sich Verstappen noch nicht festlegen.

Hält Max Verstappens F1-Serie in Las Vegas?

Der Niederländer sagte nach seinem zweiten Platz in São Paulo (vorgefahren von Rang 21): «Ich habe keine Ahnung, denn Vegas ist so anders und für alle so schwer zu verstehen. Zunächst einmal die Start/Ziel-Gerade. Es ist eine sehr lange Gerade, daher glaube ich, dass ich mich in der Mitte der Geraden etwas zurückfallen lassen müsste, um etwas Höchstgeschwindigkeit zu gewinnen. Das ist einfach das Spiel in diesem Jahr, was das Energiemanagement auf dieser Geraden angeht.»

Für Verstappen steht fest: «Es wird sehr, sehr schwierig werden. Vielleicht ähnelt die Strecke ein bisschen Monza, wo das Windschattenfahren ziemlich gut und vorteilhaft ist. Das Problem ist jedoch, dass es dort so kalt ist, dass sich jedes Auto ganz anders verhält. Manche funktionieren auf einer solchen Strecke plötzlich extrem gut. Das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Ich muss sagen, dass es aus diesem Grund normalerweise nicht unsere beste Strecke ist, aber wir werden sehen, ob wir die Reifen zum Laufen bringen können. Das ist, ehrlich gesagt, dort der Schlüssel zum Erfolg.»

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Verstappens Bilanz seit dem Sommer insgesamt ist beachtlich: Lässt man das Unfall-Aus bei seinem Heimrennen in Zandvoort außen vor, käme Verstappen sogar auf zehn Podien in Serie. Nach einem holprigen Saisonstart haben sich der Niederländer und sein Team mehr als gefangen. Mit Las Vegas, Katar und Abu Dhabi stehen noch drei Rennen an, in denen Verstappen seinen zweiten Platz in der Fahrer-WM verteidigen oder ausbauen kann (17 Punkte vor George Russell/Mercedes).

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