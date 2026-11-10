Meilenstein für Alex Lowes (36) in der SBK 2027: «Fühle mich langsam alt»

Etwas gegen den Trend bei Nicht-Ducati-Piloten verbesserte sich Alex Lowes in der Superbike-WM 2026 im Vergleich zum ersten Jahr mit der Bimota KB998. Der Engländer fuhr zwar beim Saisonauftakt auf Phillip Island sein einziges Top-3-Finish ein – 2025 stand er in vier Rennen auf dem Podium –, aber er fuhr mehr Punkte ein (259 zu 218) und verbesserte sich um eine Position auf den fünften WM-Rang.

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Dass er beim Finale in Jerez den vierten Platz noch abgeben musste, ist eigentlich eine Randnotiz – für Alex und seinen Zwillungsbruder Sam war es aber mehr als das.

«Die Saison war okay – mein Bruder hat mich am letzten Wochenende besiegt, das war enttäuschend! Aber Spaß beiseite: Ich denke, wir haben aus unseren Möglichkeiten das beste herausgeholt, also war es eine positive Saison», sagte der Bimota-Pilot auf der Motorradmesse EICMA. «Die größte Änderung am Motorrad in dieser Saison war, dass wir im letzten Winter an der Balance und den Settings gearbeitet haben, dazu an der Elektronik. Es waren nur kleine Fortschritte in vielleicht zwei bis drei Bereichen, keine großen Dinge an sich.»

Seit 2014 ist Alex Lowes ein permanenter Teilnehmer an der Superbike-WM. Zuerst auf Suzuki, dann mit Yamaha, Kawasaki und seit 2025 mit Bimota. In 13 Saison ist einiges zusammengekommen: 390 Rennen hat der Engländer bereits bestritten und steht in der Statistik auf Rang 2. Angeführt wird diese Disziplin von Jonathan Rea mit 479 Starts.

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Da der 36-Jährige aus Lincoln eine weitere Saison bestreiten wird, wird er 2027 der zweite Superbike-Pilot, der mehr als 400 Superbike-Rennen bestritten hat! «Ja, mir ist das bewusst – und es lässt mich alt fühlen», schmunzelte Lowes. «So viele Rennen, aber so wenige Siege. Ich bin aber stolz darauf, dass ich nach wie vor auf meinem höchsten Level fahre. Und es macht mir immer noch Spaß und arbeite daran, noch ein klein wenig besser zu werden. Definitiv wird es ein Meilenstein meiner Karriere.»