Xavi Vierges Yamaha ging in Flammen auf – Zwei-Klassen-Rennen kommt hinzu
Beim Finale der Superbike-WM 2026 in Jerez de la Frontera hat kein anderer Hersteller auch nur den Hauch einer Chance gegen Ducati. Ausgerechnet die beste Yamaha brannte nach einem Motorschaden.
Hinter Ducati und Bimota hätte Xavier Vierge dafür sorgen können, dass Yamaha dritte Kraft ist. Doch in der achten Runde brannte die R1 des Spaniers auf der Start-Ziel-Geraden plötzlich! Xavi konnte das Motorrad vor Kurve 1 am Streckenrand an die Leitplanken lehnen, wo es von den Marshals gelöscht wurde.
«Leider hatten wir ein technisches Problem und konnten das Rennen nicht beenden», schildert Yamahas Pressemitteilung den aufregendsten Moment im Rennen, den Vierge sicherlich in genau diese Worte verpackt hat. «Ich hatte einen guten Start und kämpfte um die Top-Ten.»
Yamaha-Teamchef Denning sprach Klartext
Weil sich der Spanier nach dem Rennen rar machte, schaute SPEEDWEEK.com bei Yamaha-Teamchef Paul Denning vorbei, der Klartext sprach. «Er hat nicht gebrannt, nicht mal seine Lederkombi wurde beschädigt, ihm geht es gut», schmunzelte der Engländer über Vierges heißen Moment. «Es war ein normaler Motorschaden, bei dem Öl austrat und sich am Auspuff entzündete. Es sah viel dramatischer aus, als es war, nichts Spezielles. Das haben wir schon zuvor gesehen, wenn ein Motor in der Beschleunigungsphase kaputt geht.»
Unglücklicherweise für Yamaha ging der Motor des bestplatzierten Fahrers hoch, Pata-Teamkollege Andrea Locatelli kam als 13. ins Ziel – über 29 sec hinter Sieger Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam. «Dieses Rennen deprimiert mich noch mehr als einige andere», unterstrich Denning. «Und dabei rede ich nicht über Yamaha, sondern über den Level, auf dem Alex Lowes fuhr. Mit dem Level, auf den sie (Bimota – der Autor) sein Motorrad dieses Jahr gebracht haben, wurde er Achter. Das ist ein Witz, das sind Rennen in zwei Klassen. Hoffen wir, dass
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand