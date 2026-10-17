Xavi Vierges Yamaha ging in Flammen auf – Zwei-Klassen-Rennen kommt hinzu

Sieben Ducati vorne , mit über 13 sec Rückstand sah Bimota-Werksfahrer Alex Lowes im ersten Rennen auf dem Circuito de Jerez als Achter die Zielflagge. Von Honda, Yamaha, Kawasaki und BMW keine Spur in den Top-10.

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Hinter Ducati und Bimota hätte Xavier Vierge dafür sorgen können, dass Yamaha dritte Kraft ist. Doch in der achten Runde brannte die R1 des Spaniers auf der Start-Ziel-Geraden plötzlich! Xavi konnte das Motorrad vor Kurve 1 am Streckenrand an die Leitplanken lehnen, wo es von den Marshals gelöscht wurde.

«Leider hatten wir ein technisches Problem und konnten das Rennen nicht beenden», schildert Yamahas Pressemitteilung den aufregendsten Moment im Rennen, den Vierge sicherlich in genau diese Worte verpackt hat. «Ich hatte einen guten Start und kämpfte um die Top-Ten.»

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Yamaha-Teamchef Denning sprach Klartext

Weil sich der Spanier nach dem Rennen rar machte, schaute SPEEDWEEK.com bei Yamaha-Teamchef Paul Denning vorbei, der Klartext sprach. «Er hat nicht gebrannt, nicht mal seine Lederkombi wurde beschädigt, ihm geht es gut», schmunzelte der Engländer über Vierges heißen Moment. «Es war ein normaler Motorschaden, bei dem Öl austrat und sich am Auspuff entzündete. Es sah viel dramatischer aus, als es war, nichts Spezielles. Das haben wir schon zuvor gesehen, wenn ein Motor in der Beschleunigungsphase kaputt geht.»

Unglücklicherweise für Yamaha ging der Motor des bestplatzierten Fahrers hoch, Pata-Teamkollege Andrea Locatelli kam als 13. ins Ziel – über 29 sec hinter Sieger Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam. «Dieses Rennen deprimiert mich noch mehr als einige andere», unterstrich Denning. «Und dabei rede ich nicht über Yamaha, sondern über den Level, auf dem Alex Lowes fuhr. Mit dem Level, auf den sie (Bimota – der Autor) sein Motorrad dieses Jahr gebracht haben, wurde er Achter. Das ist ein Witz, das sind Rennen in zwei Klassen. Hoffen wir, dass die neuen Regeln für einen großen Schritt vorwärts sorgen – für die Show. FIM und Dorna haben sich dem angenommen, ich hoffe nur, dass es genug sein wird, um für eine ordentliche Balance zu sorgen. Wir als Yamaha müssen uns aber auch um uns selbst kümmern und für signifikante Verbesserungen sorgen.»