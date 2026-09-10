SMX Playoffs: Nun geht es für Supercross-Champion Ken Roczen um die Million

Mehr als 4,2 Millionen US-Dollar werden bei den anstehenden SMX-Playoffs an Preisgeldern ausgezahlt und selbst der Letzte in der 450er-Klasse bekommt noch ein 'Taschengeld' von 25.000 US-Dollar. Die Playoffs lohnen sich also und deshalb zieht die US-Serie auch immer mehr ausländische Fahrer an.

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Woher kommt das Geld?

Der Fernsehsender NBC strahlt die Playoffs aus und ist bereit, diese Summen für das Spektakel auszugeben. Supercross, Motocross und die Playoffs haben in den USA eine enorme Popularität und Reichweite. Die Strecken der Playoffs sind weder reine Motocross- noch Supercross-Strecken. Sie verfügen sowohl über Supercross- als auch über Motocross-Elemente. Jedes Playoff wird über zwei Läufe ausgetragen und Punkte gibt es für das Gesamtergebnis jedes Playoff-Events.

Jetzt geht es um die Million Foto: AMA Jetzt geht es um die Million © AMA

Das Punktesystem der SMX Playoffs

Die Fahrer bringen eine Punktzahl aus der Summe von Supercross und Motocross mit. Das ist ein kleiner Startbonus, hilft aber für den Meisterschaftsgewinn nur bedingt. Im ersten Rennen werden die normalen Punkte vergeben: 25, 22, 20 usw., wie es im Supercross und Motocross üblich ist. Im zweiten Playoff werden die Punkte verdoppelt und im Dritten sogar verdreifacht. Das begünstigt diejenigen Fahrer, die unter Druck Leistung erbringen und garantiert im Finale pure Dramatik.

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Das Punktesystem der SMX-Playoffs Foto: AMA Das Punktesystem der SMX-Playoffs © AMA

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SMX, Ausgangslage 450:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 820, 25 Jorge Prado (E), KTM, 590, 22 Cooper Webb (USA), Yamaha, 579, 20 Jett Lawrence (AUS), Honda, 472, 18 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 444, 17 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 438, 16 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 404, 15 Eli Tomac (USA), KTM, 396, 14 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 384, 13 Ken Roczen (D), Suzuki, 349, 12 Justin Cooper (USA), Yamaha, 347, 11 Chase Sexton (USA), Kawasaki, 298, 10

SMX, Ausgangslage 250:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 638, 25 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 541, 22 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 490, 20 Chance Hymas (USA), Honda, 402, 18 Julien Beaumer (USA), KTM, 369, 17 Kayden Minear (AUS), Yamaha, 324, 16 Nate Thrasher (USA), Yamaha, 316, 15 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 314, 14 Carson Mumford (USA), Honda, 314, 13 Daxton Bennick (USA), Yamaha, 302, 12

Die Top-Favoriten

Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence verfehlte die US-Supercross-Meisterschaften nur knapp. Im Sommer wurde er US-Motocross-Champion. Vorjahressieger Jett Lawrence ist wegen seiner nicht auskurierten Fußverletzung nicht dabei. Haiden Deegan (Yamaha), Ken Roczen (Suzuki), Jorge Prado (KTM), Cooper Webb (Yamaha) und Eli Tomac (KTM) sind ebenfalls heiß auf die Millionensiegprämie.

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Die Termine der SMX Playoffs: