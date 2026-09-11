Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. SuperMotocross-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Ken Roczen (Suzuki): «Lange nicht gefahren, aber fit für die Playoffs»

18 Wochen nach seinem Meisterschaftserfolg in Salt Lake City kehrt US Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) in den Wettkampf zurück. Hunter Lawrence (Honda) laboriert an einer Handgelenksverletzung.

Thoralf Abgarjan

Von

SuperMotocross-WM

Ken Roczen geht als US-Supercross-Champion an den Start
Ken Roczen geht als US-Supercross-Champion an den Start
Foto: Suzuki
Ken Roczen geht als US-Supercross-Champion an den Start
© Suzuki

Werbung

Werbung

Nach seinem Exkurs auf vier Rädern kehrt der deutsch-amerikanische US Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) beim ersten SMX-Playoff in Columbus (Ohio) nach einer Pause von 18 Wochen wieder in den Wettbewerb zurück. «In Florida hat es den ganzen Sommer über geregnet», erklärte der Thüringer am Pressetag vor dem Rennen. «Ich bin nur sehr wenig zum Fahren gekommen. Alle zwei Wochen bin ich mal aufs Motorrad gestiegen. Fitness-seitig mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich werde ein paar Aufwärmrunden brauchen», meinte der Thüringer am Pressetag vor dem Rennen. Im ersten freien Training in Columbus war Ken Roczen zunächst erstmal der Schnellste.

Werbung

Werbung

Hunter Lawrence: Probleme mit dem linken Handgelenk

Hunter Lawrence, der die US Nationals gewonnen hat und als Führender in die Playoffs geht, erklärte bei der Pressekonferenz, dass er den gesamten Sommer über mit einer Handgelenksverletzung der linken Hand (Bänder und Knorpel) haderte. «Ich habe versucht, die Hand in den letzten zwei Wochen etwas zu schonen. Wegen des Regens bin ich nur einmal gefahren und ich bin optimistisch.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien