Ken Roczen (Suzuki): «Lange nicht gefahren, aber fit für die Playoffs»

SuperMotocross-WM
Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Columbus (Ohio) mit Ken Roczen
18 Wochen nach seinem Meisterschaftserfolg in Salt Lake City kehrt US Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) in den Wettkampf zurück. Hunter Lawrence (Honda) laboriert an einer Handgelenksverletzung.
Nach seinem
Hunter Lawrence, der die US Nationals gewonnen hat und als Führender in die Playoffs geht, erklärte bei der Pressekonferenz, dass er den gesamten Sommer über mit einer Handgelenksverletzung der linken Hand (Bänder und Knorpel) haderte. «Ich habe versucht, die Hand in den letzten zwei Wochen etwas zu schonen. Wegen des Regens bin ich nur einmal gefahren und ich bin optimistisch.»
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