Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Columbus (Ohio) mit Ken Roczen
Am Samstag (12. September) wird in Columbus (Ohio) das erste SMX Playoff der Saison 2026 ausgetragen und US Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) kehrt wieder in den Wettbewerb zurück.
Am kommenden Samstag findet im 'Historic Crew Stadium' in Columbus (Ohio) das erste von insgesamt drei SMX-Playoffs statt. Die Playoff-Runden haben ein spezielles Punktesystem, das in diesem Artikel erklärt ist.
Wetteraussichten in Ohio
Die Playoffs finden in offenen Stadien statt, deshalb sind die Wetteraussichten von Bedeutung. Am Samstag werden in Columbus schwüle 24 bis 27 Grad erwartet. Besonders am Nachmittag sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Das Regenrisiko bleibt somit ein Unsicherheitsfaktor.
Die Strecke
Neben zwei ausgedehnten Sandsektionen gibt es Supercross- und Motocross-Elemente, wie Rhythmussektionen und On-Off-Tables, aber beispielsweise keine Whoops.
Ausgangslage vor dem ersten Playoff:
In beiden Klassen bringen die Fahrer ihre Bonuspunkte aus der Summe aus der Supercross- und Motocross-Saison mit. Hunter Lawrence (HRC) startet mit einem Punktestand von 25 Zählern. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki), der an den AMA Pro Motocross Championships nicht teilgenommen hat, geht auf SMX-Gesamtrang 10 mit 12 Punkten ins erste Rennen. Diese Unterschiede werden sich aber in den kommenden Playoffs pulverisieren, denn dort werden sich die Punkteerträge verdoppeln und am Ende sogar verdreifachen. Jeder der Qualifizierten hat also die Chance, die SMX-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Mit jedem Playoff wird auch das Thema Konstanz wichtiger. Ein Ausfall am Ende kann die Meisterschaft kosten.
Ken Roczen kehrt zurück
Ken Roczen kehrt bei den SMX-Playoffs in Columbus ins Renngeschehen zurück. Seit dem Gewinn der Supercross-Meisterschaft im Mai hat der Suzuki-Pilot kein Rennen mehr bestritten und die komplette Motocross-Saison ausgelassen. Die entscheidende Frage ist seine Rennfitness nach vier Monaten ohne Wettkampf.
Stand 450:
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 820, 25
Jorge Prado (E), KTM, 590, 22
Cooper Webb (USA), Yamaha, 579, 20
Jett Lawrence (AUS), Honda, 472, 18
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 444, 17
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 438, 16
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 404, 15
Eli Tomac (USA), KTM, 396, 14
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 384, 13
Ken Roczen (D), Suzuki, 349, 12
Justin Cooper (USA), Yamaha, 347, 11
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 298, 10
250er Klasse
Titelverteidiger Jo Shimoda (Honda) rangiert in der kombinierten Wertung auf Platz 11 und gehört damit zu den 20 gesetzten Fahrern. Shimoda startet mit 11 SMX-Punkten in die Playoffs.
SMX Ausgangslage 250
Cole Davies (NZL), Yamaha, 638, 25
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 541, 22
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 490, 20
Chance Hymas (USA), Honda, 402, 18
Julien Beaumer (USA), KTM, 369, 17
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 324, 16
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 316, 15
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 314, 14
Carson Mumford (USA), Honda, 314, 13
Daxton Bennick (USA), Yamaha, 302, 12
So können die Rennen verfolgt werden
Race Day Live (kostenlos, ab 15 Uhr)
Samstag, 12. September 2026 (MESZ)
14:50 - Qualifying 1 250, ungesetzte Fahrer
15:05 - Qualifying 1 250, gesetzte Fahrer
15:20 - Qualifying 1 450, gesetzte Fahrer
15:35 - Qualifying 1 450, ungesetzte Fahrer
15:50 - Qualifying 1 SMX Next
16:25 - Qualifying 2 250, ungesetzte Fahrer
16:40 - Qualifying 2 250, gesetzte Fahrer
16:55 - Qualifying 2 450, gesetzte Fahrer
17:10 - Qualifying 2 450, ungesetzte Fahrer
17:25 - Qualifying 2 SMX Next
18:00 - Wildcard-Rennen 250
18:11 - Wildcard-Rennen 450
Playoff Finals
20:30 - Eröffnung
21:06 - Lauf 1 250
21:43 - Lauf 1 450
22:27 – Main Event SMX Next
22:51 - Lauf 2 250
23:29 - Lauf 2 450
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