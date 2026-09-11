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Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Columbus (Ohio) mit Ken Roczen

Am Samstag (12. September) wird in Columbus (Ohio) das erste SMX Playoff der Saison 2026 ausgetragen und US Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) kehrt wieder in den Wettbewerb zurück.

Thoralf Abgarjan

Von

SuperMotocross-WM

Eli Tomac, Hunter Lawrence und Ken Roczen gehören zu den Favoriten
Eli Tomac, Hunter Lawrence und Ken Roczen gehören zu den Favoriten
Foto: AMA
Eli Tomac, Hunter Lawrence und Ken Roczen gehören zu den Favoriten
© AMA

Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Samstag findet im 'Historic Crew Stadium' in Columbus (Ohio) das erste von insgesamt drei SMX-Playoffs statt. Die Playoff-Runden haben ein spezielles Punktesystem, das in diesem Artikel erklärt ist.

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Wetteraussichten in Ohio

Die Playoffs finden in offenen Stadien statt, deshalb sind die Wetteraussichten von Bedeutung. Am Samstag werden in Columbus schwüle 24 bis 27 Grad erwartet. Besonders am Nachmittag sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Das Regenrisiko bleibt somit ein Unsicherheitsfaktor.

Die Strecke

Neben zwei ausgedehnten Sandsektionen gibt es Supercross- und Motocross-Elemente, wie Rhythmussektionen und On-Off-Tables, aber beispielsweise keine Whoops.

Im Artikel erwähnt

Ausgangslage vor dem ersten Playoff:

In beiden Klassen bringen die Fahrer ihre Bonuspunkte aus der Summe aus der Supercross- und Motocross-Saison mit. Hunter Lawrence (HRC) startet mit einem Punktestand von 25 Zählern. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki), der an den AMA Pro Motocross Championships nicht teilgenommen hat, geht auf SMX-Gesamtrang 10 mit 12 Punkten ins erste Rennen. Diese Unterschiede werden sich aber in den kommenden Playoffs pulverisieren, denn dort werden sich die Punkteerträge verdoppeln und am Ende sogar verdreifachen. Jeder der Qualifizierten hat also die Chance, die SMX-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Mit jedem Playoff wird auch das Thema Konstanz wichtiger. Ein Ausfall am Ende kann die Meisterschaft kosten.

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Ken Roczen kehrt zurück

Ken Roczen kehrt bei den SMX-Playoffs in Columbus ins Renngeschehen zurück. Seit dem Gewinn der Supercross-Meisterschaft im Mai hat der Suzuki-Pilot kein Rennen mehr bestritten und die komplette Motocross-Saison ausgelassen. Die entscheidende Frage ist seine Rennfitness nach vier Monaten ohne Wettkampf.

Stand 450:

  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 820, 25

  2. Jorge Prado (E), KTM, 590, 22

  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 579, 20

  4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 472, 18

  5. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 444, 17

  6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 438, 16

  7. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 404, 15

  8. Eli Tomac (USA), KTM, 396, 14

  9. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 384, 13

  10. Ken Roczen (D), Suzuki, 349, 12

  11. Justin Cooper (USA), Yamaha, 347, 11

  12. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 298, 10

250er Klasse

Titelverteidiger Jo Shimoda (Honda) rangiert in der kombinierten Wertung auf Platz 11 und gehört damit zu den 20 gesetzten Fahrern. Shimoda startet mit 11 SMX-Punkten in die Playoffs.

SMX Ausgangslage 250

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 638, 25

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 541, 22

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 490, 20

  4. Chance Hymas (USA), Honda, 402, 18

  5. Julien Beaumer (USA), KTM, 369, 17

  6. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 324, 16

  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 316, 15

  8. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 314, 14

  9. Carson Mumford (USA), Honda, 314, 13

  10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 302, 12

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So können die Rennen verfolgt werden

Livetiming (kostenlos)

Race Day Live (kostenlos, ab 15 Uhr)

Livestream (kostenpflichtig)


Samstag, 12. September 2026 (MESZ)

14:50 - Qualifying 1 250, ungesetzte Fahrer

15:05 - Qualifying 1 250, gesetzte Fahrer

15:20 - Qualifying 1 450, gesetzte Fahrer

15:35 - Qualifying 1 450, ungesetzte Fahrer

15:50 - Qualifying 1 SMX Next

16:25 - Qualifying 2 250, ungesetzte Fahrer

16:40 - Qualifying 2 250, gesetzte Fahrer

16:55 - Qualifying 2 450, gesetzte Fahrer

17:10 - Qualifying 2 450, ungesetzte Fahrer

17:25 - Qualifying 2 SMX Next

18:00 - Wildcard-Rennen 250

18:11 - Wildcard-Rennen 450

Playoff Finals

20:30 - Eröffnung

21:06 - Lauf 1 250

21:43 - Lauf 1 450

22:27 – Main Event SMX Next

22:51 - Lauf 2 250

23:29 - Lauf 2 450

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