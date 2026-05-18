ZX Moto überrascht weiter: Valentin Debise in Schlagdistanz zum WM-Leader!

Valentin Debise entwickelt sich vom Überraschungsmann der Supersport-WM 2026 zum ernsten Titelanwärter. Der Franzose feierte beim Rennwochenende in Most bereits seinen fünften Sieg in den ersten zehn Saisonrennen und verkürzte den Rückstand auf WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) auf nur noch 19 Punkte.

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Besonders bemerkenswert: ZX Moto zählt bereits in der Debütsaison zu den festen Größen an der Spitze der Supersport-WM. Debise ist inzwischen ein Stammgast auf dem obersten Podest. Für den Franzosen selbst ist das jedoch alles andere als selbstverständlich.

«Nein, nein, das ist noch keine Normalität für uns», erklärte Debise im Gespräch mit SPEEDWEEK.com nach seinem knappen Sieg am Sonntag. «Die Rennen in der Supersport-WM sind immer eine große Herausforderung. Es ist wirklich wichtig, von Rennen zu Rennen zu denken.»

Gutes Teamwork bei Evan Bros

Großen Anteil am aktuellen Höhenflug schreibt Debise der starken Teamarbeit innerhalb der Mannschaft zu. Besonders interessant: Vor dem zweiten Rennen profitierte der Franzose sogar direkt von den Erkenntnissen seines Teamkollegen Federico Caricasulo.

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«Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team», berichtete Debise. «Am Sonntagmorgen testeten wir im Warm-up an meinem Bike und auch an dem von Federico einige Dinge. Die Änderungen an meiner Maschine funktionierten nicht so gut, doch die bei Federico schon. Deshalb übernahm ich einige seiner Änderungen für das zweite Rennen und konnte mich damit verbessern.»

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Für Debise ist genau dieser Zusammenhalt bei Evan Bros aktuell der Schlüssel zum Erfolg. «Die Teamarbeit zahlt sich jetzt richtig aus. Die Stimmung im Team ist richtig gut. Das macht im Moment den Unterschied.»

Dabei hätte die Saison für den Franzosen sogar noch besser verlaufen können. Debise erinnerte an verpasste Chancen in Australien und technische Probleme im Balaton Park. «In Australien habe ich es versaut und viele Punkte weggeworfen. Dann hatten wir beim letzten Rennen im Balaton Park ein technisches Problem.»

Die Erwartungen wurden massiv übertroffen

Trotzdem übertrifft die Saison bereits jetzt sämtliche Erwartungen des Teams. «Wir wissen nicht, wie die nächsten Rennen laufen werden. Wir können einfach nur unser Bestes geben», erklärte Debise. «Wir hätten niemals mit diesen Erfolgen im ersten Jahr gerechnet. Vor Australien waren wir überzeugt, dass Punkte bereits ein großer Erfolg wären.»

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Das Evan-Bros-Team kommt mit der neuen ZX Moto 820RR immer besser zurecht. «Schritt für Schritt verstehen wir das Motorrad besser», erklärte Debise, der bislang klar die interne Führungsrolle innehat. Teamkollege Caricasulo sammelte bisher lediglich 20 WM-Punkte, zeigte in Most aber mit zehn Zählern eine steigende Formkurve.

Debise versucht aktiv, den Italiener weiter nach vorne zu bringen. «Er wird stärker», lobte der Franzose seinen Teamkollegen. «Wir versuchen, ihn bestmöglich zu unterstützen, damit wir zwei Motorräder an der Spitze haben. Wir arbeiten als Team zusammen. Ich habe versucht, ihn im Qualifying und Training zu ziehen.»