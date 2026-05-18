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Arenas von Masia zu Sturz gebracht: «Kein schlaues Manöver von ihm!»

Kollision der ehemaligen Moto3-Weltmeister: Ducati-Pilot Jaume Masia brachte bei der Supersport-WM in Most den WM-Führenden zu Sturz: Albert Arenas schimpfte über seinen Landsmann.

Sebastian Fränzschky

Von

Supersport-WM

Albert Arenas war alles andere als happy
Albert Arenas war alles andere als happy
Foto: Gold & Goose
Albert Arenas war alles andere als happy
© Gold & Goose

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Für WM-Leader Albert Arenas endete das zweite Supersport-WM-Rennen in Most im Kiesbett von Kurve 20. Bei einem aggressiven Überholversuch von Jaume Masia kam es zur Berührung und Arenas kam zu Sturz. Im Kiesbett signalisierte der Moto3-Weltmeister der Saison 2020 mit eindeutigen Gesten, was er von Masias Manöver hält. Und auch seine Aussagen nach dem Vorfall waren sehr klar.

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«Ich wurde von diesem Fahrer aus dem Rennen gerissen», erklärte Arenas. «Es war kein schlaues Manöver von ihm. Es passierte in einer sehr schnellen Kurve und ich denke nicht, dass es die korrekte Art und Weise. Ich bin nicht happy darüber.»

Erster Ausfall lässt WM-Vorsprung schrumpfen

Der von Masia verschuldete Sturz sorgte für Arenas’ ersten Nuller in der Supersport-WM. Bisher hatte der Rookie alle Rennen in den Top-5 beendet und sich dank dieser Konstanz klar in der Meisterschaft abgesetzt. Arenas war überzeugt, dass er am Sonntag in Most um den Sieg kämpfen kann.

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«Ich wollte auf der Strecke kämpfen und fühlte mich sehr stark. Von Samstag zu Sonntag konnten wir einen Schritt machen. Ich hätte gern um den Sieg gekämpft, doch das war wegen diesem Fahrer nicht möglich», schimpfte er auf Masia.

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Die Rennleitung bestrafte Masia noch im Laufe des Rennens und sprach eine Long-Lap-Penalty uas. Das war laut Arenas nicht ausreichend: «Nein, weil ich verlor 25 Punkte und er lediglich drei Sekunden. Ich will das aber nicht beurteilen, denn das sind die Regeln.»

Masia absolvierte die Strafe und zog danach das Tempo an. Er wollte sich wieder an die Gruppe vor ihm herankämpfen und fuhr die schnellste Rennrunde. Wenig später landete aber auch Masia im Kies. Bei seiner Aufholjagd riskierte der Moto3-Weltmeister der Saison 2023 zu viel und rutschte in Kurve 15 in die Auslaufzone. ZX-Moto-Pilot Valentin Debise und Ten-Kate-Yamaha-Pilot Can Öncü duellierten sich um den Sieg und machten viele Punkte auf Arenas und Masia gut. In der WM liegen die Top-4 jetzt innerhalb von 38 Punkten.

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01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

30:04,119

1:34,231

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+0,056

1:34,258

20

03

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

32

19

+2,095

0,000

16

04

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+2,835

1:34,381

13

05

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

19

+2,855

1:34,331

11

06

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

19

+6,056

1:34,368

10

07

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+9,027

1:34,485

9

08

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+9,035

1:34,516

8

09

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

19

+9,078

1:34,412

7

10

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

19

+10,262

1:34,419

6

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