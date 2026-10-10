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Zehnmaliger Rallye Monte Carlo-Sieger Sebastien Ogier 2027 nicht am Start

Im kommenden Jahr wird Ogier erstmals seit 16 Jahren bei der Rallye Monte Carlo fehlen. Zudem ist zu erwarten, dass der Franzose im Verlauf der Saison 2027 deutlich seltener an den Start gehen wird.

Martin Gruhler

Von

WRC

Sebastien Ogier triumphierte insgesamt zehn Mal bei der Rallye Monte Carlo
Sebastien Ogier triumphierte insgesamt zehn Mal bei der Rallye Monte Carlo
Foto: Red Bull
Sebastien Ogier triumphierte insgesamt zehn Mal bei der Rallye Monte Carlo
© Red Bull

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Seit 2021 hatte Ogier keine komplette Saison in der Rallye-WM mehr bestritten. Ogier sicherte sich aber dennoch 2025 seinen neunten Weltmeistertitel, obwohl er drei der Saisonläufe ausließ.

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Der Toyota-Pilot nahm regelmäßig an mehr als der Hälfte der Saisonveranstaltungen teil, auch wenn er in seiner ersten Teilzeit-Saison 2022 nur bei sechs der 13 Rallyes teilnahm.

Tritt in 2027 in der Rallye-WM kürzer: Sebastien Ogier
Tritt in 2027 in der Rallye-WM kürzer: Sebastien Ogier
Foto: Red Bull
Tritt in 2027 in der Rallye-WM kürzer: Sebastien Ogier
© Red Bull

Ogier räumt ein, dass er selbst noch nicht wisse, wie viele Rallyes er 2027 bestreiten werde. «Die Wahrscheinlichkeit noch einmal um dem WM-Titel zu kämpfen, ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr gering», erklärte Ogier.

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Der 42-Jährige, der mit der TV-Moderatorin Andrea Kaiser verheiratet ist, nennt für sein reduziertes Programm familiäre Gründe. «Ich möchte meiner Frau zukünftig vermehrt den Rücken freihalten, nachdem sie mich die letzten zehn Jahre – im Grunde seit der Geburt unseres Sohnes – so sehr unterstützt hat».

Sebastien Ogier in 2026 bei seinem Quasi-Heimspiel, der Rallye Monte Carlo
Sebastien Ogier in 2026 bei seinem Quasi-Heimspiel, der Rallye Monte Carlo
Foto: Red Bull
Sebastien Ogier in 2026 bei seinem Quasi-Heimspiel, der Rallye Monte Carlo
© Red Bull

Die Heimat von Ogier ist die südfranzösische Stadt Gap. Die Hauptstadt des Departements Hautes-Alpes liegt in in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, durch die traditionell die Rallye Monte Carlo führt. Die Rallye wird im kommenden Jahr vom 21. bis 24. Januar ausgetragen.

Der Franzose verzichtet seit 16 Jahren erstmals auf Start bei der Monte
Der Franzose verzichtet seit 16 Jahren erstmals auf Start bei der Monte
Foto: Red Bull
Der Franzose verzichtet seit 16 Jahren erstmals auf Start bei der Monte
© Red Bull

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Ogier triumphierte beim klassischen Saisonauftakt in 2009 im Peugeot 207, von 2014 bis 2026 mit dem VW Polo R, in 2017 im Ford Fiesta sowie 2021, 2023 und 2025 im Toyota Yaris.

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