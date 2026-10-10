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Sebastien Loeb und Teemu Suninen testen für Project Rally One

Das belgische Project Rally One-Team absolvierte einen zweitägigen Test in den französischen Vogesen mit dem neunmaligem Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb sowie Europameister Teemu Suninen.

Martin Gruhler

Von

WRC

Sebastien Loeb testete auf heimischen Terrain für Rally One Project
Sebastien Loeb testete auf heimischen Terrain für Rally One Project
Foto: Red Bull
Sebastien Loeb testete auf heimischen Terrain für Rally One Project
© Red Bull

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In einer Mitteilung von Project Rally One zum jüngsten Test des Rally1-Autos, das nach dem neuen ab 2027 geltenden Reglement der Rallye-WM entwickelt wird, hieß es:

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«Project Rally One absolvierte in der vergangenen Woche zweitägige Testfahrten in den französischen Vogesen. Am Donnerstag übernahm Teemu Suninen zunächst die Rolle des Testfahrers. Das Team hatte den ganzen Tag über mit Regen zu kämpfen, wodurch die Abstimmung für nasse Bedingungen erprobt werden konnte».

Das Project Rally One-Team um Lionel Hansen wagt Einstieg in Rallye-WM
Das Project Rally One-Team um Lionel Hansen wagt Einstieg in Rallye-WM
Foto: Lukas Kathol
Das Project Rally One-Team um Lionel Hansen wagt Einstieg in Rallye-WM
© Lukas Kathol

«Am Freitag setzte sich Sebastien Loeb ans Steuer. Diesmal waren die Wetterbedingungen milder, und es wurde überwiegend auf trockener Fahrbahn gefahren. Das Feedback beider Fahrer war positiv, und ihr Beitrag war für die weitere Entwicklung des Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung».

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Neben dem Duo hatten bereits Stephane Lefebvre, Bruno Thiry sowie Freddy Loix das neue Fahrzeug von Project Rally One getestet.

Der finnische Europameister Teemu Suninen testet für Rally One Project
Der finnische Europameister Teemu Suninen testet für Rally One Project
Foto: Red Bull
Der finnische Europameister Teemu Suninen testet für Rally One Project
© Red Bull

Project Rally One hat angekündigt, sich in der kommenden Saison zunächst auf die Asphaltveranstaltungen der Rallye-WM zu konzentrieren, wenngleich auch eine intensive Entwicklungsarbeit für Schotterterrain geplant ist. Nach Angaben des Teams ist Suninen der Haupttestfahrer für losen Untergrund.

Das Dossier für die Homologation wird derzeit von der Mannschaft um Lionel Hansen erstellt. Bis Ende Oktober sollen die Unterlagen beim Technical Department der FIA eingereicht werden, um die Zulassung des Autos für den Wettbewerb zu erlangen.

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Project Rally One-Auto: Intensive Testphase hat begonnen
Project Rally One-Auto: Intensive Testphase hat begonnen
Foto: Lukas Kathol
Project Rally One-Auto: Intensive Testphase hat begonnen
© Lukas Kathol

Für den Elsässer Loeb war der Test ein Heimspiel. Zuletzt hatte der Rally Raid-WM-Titelkandidat in einem alten WRC-Ford Fiesta im Juni einen Lauf der französischen Rallye-Meisterschaft in den Vogesen gewonnen. In einem von Lionel Hansen vorbereiteten Porsche 992 GT+ (RallyGT) war Loeb im Juli bei der Rallye Charlemagne in Nordfrankreich auf den zweiten Platz gefahren.

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