Heute vor 25 Jahren: Bernd Schneider wird DTM-Meister

Am 29. Oktober 2000 gewann Bernd Schneider als erster Pilot in der neu aufgelegten DTM den Titel. Am Steuer eines Mercedes-Benz CLK-DTM krönte sich Schneider mit sechs Saisonsiegen zum Titelgewinn.

Heute jährt sich Bernd Schneiders erster Meistertitel in der neu aufgelegten Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) zum 25. Mal. Trotz eines Ausfalls beim Saisonfinale am Hockenheimring krönte sich der gebürtige Saarländer am Steuer des Mercedes-Benz CLK-DTM zum Champion. Im ersten Rennen in Hockenheim fuhr Schneider auf den zweiten Rang.

Mit seinem Mercedes-Benz CLK-DTM konnte Schneider 2000 von 16 Rennen – die beiden Läufe auf dem Lausitzring mussten aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden – sechs gewinnen. So gewann Mr. DTM beide Rennen beim Saisonauftakt in Hockenheim und beide beim ersten Gastspiel auf dem Nürburgring. Weitere Siege auf dem Norisring und in Oschersleben rundeten die Saison ab.

Für Bernd Schneider war es der zweite DTM-Titel seiner Karriere. Den ersten hatte er bereits 1995 geholt.

Die Erfolgsgeschichte von Bernd Schneider ist noch immer einzigartig im Tourenwagensport: Der heute 61-Jährige ist mit fünf DTM-Titeln (1995, 2000, 2001, 2003, 2006) der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Serie. Er prägte die DTM wie kaum ein anderer Pilot und ist auch heute noch regelmäßig bei DTM-Rennen als Gast und AMG Markenbotschafter anzutreffen.