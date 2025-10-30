DTM und BWT spenden für sauberes Trinkwasser

Insgesamt 70.000 € spenden die DTM und BWT für sauberes Trinkwasser in den ländlichen Regionen von Afrika. Seit 2021 arbeitet der ADAC mit der österreichischen Firma für den guten Zweck zusammen.

Ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung: BWT und die DTM spenden mit dem BWT Race Lap Award in diesem Jahr 70.000 Euro an das Projekt b.waterMISSION. Ziel des gemeinsamen Engagements ist es, Brunnen vor allem in ländlichen Regionen Afrikas zu errichten und dadurch den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten. Die Spende basiert auf den 14.029 Rennrunden der DTM-Stars in der Saison 2025. Bei der offiziellen Charity-Aktion der DTM kamen 56.116 Euro zusammen – die gesammelte Summe wurde auf 70.000 Euro aufgerundet. Beim Finale in Hockenheim nahm der neue Champion Ayhancan Güven einen symbolischen Scheck entgegen.

BWT und der ADAC fahren schon seit der Saison 2021 beim Thema Nachhaltigkeit auf der Überholspur. Seitdem kamen beim BWT Race Lap Award insgesamt 320.000 Euro zusammen. Die Partnerschaft mit dem europäischen Marktführer für Wassertechnologie aus Österreich setzt ein klares Zeichen für eine bessere und ressourcenschonende Zukunft. Die Produkte und Technologien des innovativen Unternehmens, dessen unverwechselbare Farbe Pink für Haltung und Verantwortung steht, vereint höchste Qualität mit gelebter Nachhaltigkeit – ganz im Sinne der Mission «For You and Planet Blue». Fahrer, Teams und Besucher können an allen Rennwochenenden dank 65 BWT-Wasserspendern kostenlos bestes, lokales, mineralisiertes BWT-Wasser genießen – ganz ohne Einwegplastik- und Glasflaschen. Seit dem Start des Projekts im Rahmen des ADAC GT Masters 2021 konnten bislang mehr als 1,4 Millionen Flaschen eingespart, knapp 440.000 davon allein in diesem Jahr.

Eine gemeinsame Charity-Veranstaltung von BWT und der DTM gab es in der abgelaufenen Saison auch auf dem Dekra Lausitzring. Beim «BWT x Windhager Best Water Run» ging es für die DTM-Fahrer und 200 Läufer aus allen Bereichen des Fahrerlagers sowie der Organisation für zwei Runden um die 3,478 Kilometer lange Rennstrecke. Pro Teilnehmer wurden sechs Euro an die b.waterMISSION gespendet.