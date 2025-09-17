Lettenbichler: «Vibes are high» auf YouTube

Hard-Enduro-Serienweltmeister Manuel Lettenbichler (KTM) hat einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, auf dem er persönliche Einsichten in die Saison und sein privates Leben gibt.

Seit drei Jahren dominiert der sympathische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler die Hard-Enduro-WM. 2023 schrieb er mit einer perfekten Saison Geschichte: Sechs Siege in sechs Rennen. Jeder, der den Bayern aus Kiefersfelden bei einer Veranstaltung getroffen hat, wird seine lockere, umgängliche und auch zugängliche Art kennen und schätzen. Manuel ist der Sohn der Hard-Enduro-Legende Andreas «Letti» Lettenbichler und hat somit nicht nur perfekte Gene, sondern auch den besten Lehrer und Mentor, den man sich vorstellen kann.

Als Letti gefragt wurde, worin denn das Geheimnis und der Grund in Manuels beeindruckender Konsistenz in seiner Leistung läge, wies er darauf hin, dass sein Sohn eine gute Balance zwischen Rennen, Training und Privatleben schafft. Der Ausgleich in der Zeit ausserhalb des Rennbetriebs trage deutlich dazu bei, dass der Kopf im Rennen frei sei und er unverkrampft und mit vollem Fokus an die Aufgaben herangehen könne.

Unter dem Titel «Vibes Are High» startete Lettenbichler nun eine Videoreihe, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Manuels Leben bietet – und das weit über die Rennen hinaus. Im Fokus steht nicht nur seine erfolgreiche Karriere in der Hard-Enduro-WM, sondern auch der Weg dorthin: Die Trainings, die besonderen Herausforderungen und die authentischen, privaten Momente, die sonst auch in den sozialen Medien im Verborgenen bleiben.

Zwischen den WM-Rennen werden auch neue Events – wie spezielle Rennen in Indonesien, Kanada und anderen spannenden Locations – gezeigt. Die spektakulären Action-Shots kennen die meisten Follower, aber auf Lettenbichlers YouTube-Kanal gibt es noch viel mehr zu sehen. Das geht bis hin zu privaten Einblicken bei Physio-Sessions, Trainings auf dem Enduro-Bike und Erlebnissen bei Manuels zweiter großer Leidenschaft: Dem Mountainbiken. So teilt der 27-Jährige etwa seine Erfahrungen beim MTB-Downhill in Leogang.

Selten bekommt man die Möglichkeit, das Leben der Stars der Szene so nah mitverfolgen zu können. Zwar wurde der Kanal erst vor kurzem gestartet, aber bereits die erste Episode vom Erzbergrodeo und dem MTB-Event danach ist empfehlenswert. Im Oktober werden die nächsten Beiträge folgen.

Hier geht’s zum YouTube-Kanal von Manuel Lettenbichler.

Das nächste WM-Rennen – Hixpania, Aguilar de Campoo in Spanien – findet vom 19. bis 21. September statt.

WM-Stand, Top-10 nach 3 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 84 Punkte

2. Billy Bolt (GB, Husqvarna) 66

3. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) 61

4. Wade Young (ZA, GASGAS) 49

5. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) 40

6. Mario Roman (E, Sherco) 38

7. Alfredo Gomez (E, Beta) 35

8. Matt Green (ZA, KTM) 31

9. Thomas Scales (ZA, Beta) 22

10. James Moore (ZA, KTM) 14