Christian Horner über Pérez-Probleme: Ein Ausreisser

​Der Mexikaner Sergio Pérez hat in Italien keine gute Leistung gezeigt: Nur elfter Startplatz, daraus hat der WM-Zweite von 2023 einen achten Platz gemacht. Was Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner dazu sagt.

Red Bull Racing kämpfte in Imola am Freitag mit erheblichen Problemen: Die Abstimmung stimmte hinten und vorne nicht. Am Samstag aber eroberte Max Verstappen seine achte Pole-Position in Folge, daraus machte er am Sonntag den fünften Saisonsieg (im siebten WM-Lauf).

Da konnte Sergio Pérez nicht mithalten: Nur elfter Startplatz, dann war im Rennen nicht mehr drin als Rang 8. Das ist seltsam, denn «Checo» hatte im ersten Saisonviertel sehr solide Leistungen gezeigt. Was also ist im Autodromo Enzo e Dino Ferrari für den mexikanischen GP-Routinier schiefgegangen?

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärt: «Unsere Simulation besagt, dass er es nicht weiter nach vorne hätte schaffen können als bis auf Rang 7. Und es war ein Rennen ohne ungewöhnliche Vorkommnisse, ohne Safety Car-Phase, gar nichts.»

«Zudem ruderte Pérez einmal durch ein Kiesbett, das hat ungefähr sechs Sekunden gekostet, was aber auch keinen Unterschied ausgemacht hätte. Aus seiner Position war Rang 8 in Imola wohl das Maximum.»

«Aus unserer Sicht war das ein Ausreisser in einer sonst starken Saison. Jeder weiss, wie gut Pérez in Monaco ist, also erwarte ich da von ihm einen ganz anderen Auftritt. Sergio geht in diesem Jahr anders an die Rennwochenenden heran, das hat sich mit guten Ergebnissen bezahlt gemacht. Der achte Platz war eine direkte Folge vom elften Startplatz, auf einer Bahn, wo das Überholen ganz schwierig ist.»



RBR versuchte mit Pérez auf Startplatz 11 das Glück im Start auf harten Reifen. Sergio meint: «Uns war klar, dass wir uns damit eine Weile schwertun würden. Aber wir liebäugelten mit einer Safety Car-Phase. Doch die kam nie.»



«Ich hatte zudem einige Male Verkehr, und ich war wehrlos gegen Fahrer, die mich mit frischeren Reifen überholten. Ich blieb lange draussen, aber dann fallen die Temperaturen, und die Haftung der Reifen wird lausig.»



«Ja, wir hatten in Imola Schwierigkeiten, aber ich glaube, das war streckenspezifisch. Gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass McLaren und Ferrari Fortschritte gelungen sind. Sie werden auch in Monaco unsere Herausforderer sein.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0