Gonzalez-Teamboss Keckeisen: Haben Titel in der Hand

Der deutsche Moto2-Teamteilhaber Stefan Keckeisen (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) spricht vor dem Portugal-Wochenende über die neue Lage im Titelduell zwischen Schützling Manuel Gonzalez und WM-Leader Diogo Moreira.

Die Moto2-WM biegt am kommenden Wochenende auf die Zielgerade im Titelkampf zwischen Diogo Moreira (Italtrans) und Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP). Seit dem Rennen von Sepang ist der Brasilianer Moreira erstmals WM-Leader – sein Guthaben auf den Spanier Gonzalez beträgt vor Portimao neun Punkte. Eine Woche später folgt der Showdown in Valencia.

Bei der Truppe aus Memmingen ist die Jetzt-erst-recht-Mentalität auszumachen. «Es sind alle hochmotiviert – jetzt haben wir die End-of-Season-Rallye», sagte Teamteilhaber Stefan Keckeisen gegenüber SPEEDWEEK.com. Der Unternehmer streicht die neue Lage hervor und gibt zu bedenken: «Jetzt sind wir die Jäger und nicht mehr die Gejagten. Manu und das ganze Team sind gut drauf. Wir haben die Geschehnisse von Sepang gemeinsam gut verarbeitet.»

Der Allgäuer enthüllte: «Manu hatte in Sepang Probleme mit dem Reifen, das haben wir von außen bald gesehen. Das Vorderrad ist ihm schon ein paar Runden vor dem Sturz einmal kurz eingeklappt. Moreira ist stark, aber wir dürfen in den letzten zwei Rennen auch die anderen Fahrer nicht vergessen. Mit Baltus und Co. haben wir weitere starke Konkurrenz. Manu freut sich auf Portimao, sein Kopf ist frei. Er hat dort im Vorjahr die Pole geholt, die Strecke liegt ihm. Wir hatten dort super Tests im Frühjahr, Manu war extrem schnell. Wir haben alles noch in unserer Hand und werden alles geben, um diesen Titel zu holen. Es wird spannend in den nächsten zwei Rennen, alle freuen sich darauf! Wir pushen jedenfalls.»