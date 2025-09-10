Rallye-Ass Tobias Ebster (Hero) siegte in Spanien

Österreichs Rallye-Hoffnung Tobias Ebster sicherte sich am Wochenende bei der «Cierzo Rally» in Spanien den Gesamtsieg und ist nun für das Rallye-Raid-WM-Finale gerüstet.

Der österreichische Hero-Werksfahrer Tobias Ebster bereitet sich im Moment auf die nächsten beiden Aufgaben in der Rallye-WM vor. Zu Trainingszwecken bestritt der Hero-Werksfahrer am vergangenen Wochenende die «Rally Cierzo», die der 27-Jährige am Ende auch für sich entscheiden konnte.

Die Rallye verlief über die Distanz von zwei Etappen und einem Prolog über die Gesamtlänge von 320 Kilometer. Das Event zählt zur spanischen Cross-Country-Rallye-Meisterschaft (CERTT). Die Rallye wurde in Saragossa gestartet und ging im «Puerto Venecia» in Saragossa am Sonntag zu Ende.

Zu seinem Auftritt in Spanien sagte Ebster: «Ich habe mir das Rennen komplett locker und ohne Blick auf das Resultat eingeplant. Es ging einfach nur darum, Zeit auf dem Motorrad zu verbringen. Es hat sich super angefühlt und gelohnt. Ich bin dem Hero-Motorsports-Team dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, solche Rennen als Vorbereitung mitzunehmen.»

«Es war auf jeden Fall ein richtig guter Test», freute sich der Zillertaler. «Wir hatten auch einen indischen Teamfahrer mit dabei, der seinen ersten Einsatz in Europa hatte. Daher hat mich das Team mit nach Spanien geschickt, als Vorbereitung für die letzten beiden WM-Läufe.» Der Zeitplan für den Rest des Monats steht beim Führenden in der Rallye-2-WM-Tabelle: «Schon Anfang nächster Woche geht es zur Vorbereitung auf die Portugal Rallye.»

Fazit des Neffen von Heinz Kinigadner: «Ich bin jetzt bereit, damit ich bei den letzten beiden Rallye-Events in Portugal und in Marokko alles geben und versuchen kann, den WM-Titel für Österreich und für Hero heimzubringen.» Ebster besuchte in diesem Sommer auch erstmals die Superbike-WM und absolvierte zuletzt ein Trainingslager in Italien.