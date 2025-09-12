Vechta: Timo Wachs gewinnt den U23 World-Cup

Timo Wachs vom MSC Hümmling Werlte holte sich in Vechta den Sieg beim World-Cup der U23 auf der Langbahn. Zweiter wurde der Däne Patrick Kruse vor dem Franzosen Theo Ugoni.

Am Vorabend der Team-WM (Longtrack of Nations) im Reiterwaldstadion Vechta gewann ein Deutscher den sogenannten World-Cup U23 der FIM. Timo Wachs, Talent vom MSC Hümmling Werlte, bestätigte im Finale des Flutlichtrennens auf der Vechtaer Sandbahn seine gute Vorstellung in den Vorläufen, wo er mit vier Siegen und einem zweiten Platz ganz oben auf der Punkteliste stand.

Gleichauf mit Wachs rangierte der Franzose Tino Bouin mit ebenfalls 19 Punkten vor dem alles entscheidenden Finale auf Siegeskurs. Der vorher favorisierte Patrick Kruse hatte gleich in seinem ersten Heat Pech mit einem Ausfall. Seine weiteren vier Läufe gestaltete der talentierte Däne mit vier Siegen erfolgreich. Die beiden Franzosen Theo Ugoni (14 Vorlaufpunkte) und Noah Urda (15) konnten sich als Finalteilnehmer ebenfalls noch Hoffnungen auf den Titel machen.

Im Finale setzte sich Wachs durch. Kruse wurde Zweiter vor Ugoni, Bouin und Urda. Werlte-Chef Josef Hukelmann strahlte am Ende mit seinem Schützling und desen Familie und Freunden um die Wette. Ein World-Cup-Sieger aus Werlte, wie schön.

Ergebnisse U23 Langbahn World-Cup:

1. Timo Wachs (D), 19 Vorlaufpunkte. 2. Patrick Kruse (DK), 16. 3. Theo Ugoni (F), 14. 4. Tino Bouin (F), 19. 5. Noah Urda (F), 15. 6. Jeffrey Sijbesma (NL), 11. 7. Jan Hlacina (CZ), 11. 8. Cameron Taylor (GB), 10. 9. Tim Widera (D), 8. 10. Niek Meijerink (NL), 8. 11. Sebastian Adorjan (D), 8. 12. Marlon Hegener (D), 5. 13. Eli Meadows (GB), 3. 14. Kevin Lück (D), 2. 15. Bjorn Boersma (NL), 1. 16. Jordan Derrick (GB), 0.

Finale: 1. Wachs, 2. Kruse, 3. Ugoni, 4. Bouin, 5. Urda.