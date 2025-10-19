Bulega demütig: «Freue mich nicht, so zu gewinnen»

Nach dem kontroversen Zusammenstoß der WM-Rivalen im Superpole-Rennen in Jerez entschuldigt sich Nicolo Bulega bei Toprak Razgatlioglu: Vor dem finalen Rennen der Superbike-WM 2025 liegen die Nerven blank.

Die Feierlichkeiten für die erfolgreiche Titelverteidigung waren bereits vorbereitet: Im Jerez-Sprint hätte Toprak Razgatlioglu ein siebter Platz genügt, sofern Nicolo Bulega gewinnt – ein überaus machbares Ziel. Doch es kam anders: In der ersten Runde touchierte Bulega die BMW des Weltmeisters, der daraufhin stürzte.

Die Rennleitung sprach eine Long-Lap aus, die Bulegas Sieg nicht verhinderte. Über das Strafmaß wurde eifrig diskutiert. Isoliert betrachtet, ist die Strafe nachvollziehbar. Axel Bassani (Startcrash Misano) und Yari Montella (Startcrash Donington) erhielten für offensichtlichere Manöver doppelte Long-Laps. Doch der Kontext der WM-Entscheidung sorgte bei Razgatlioglus Fans für großen Frust.

Im Parc Fermé sah man Fußball-ähnliche Zustände. Die türkischen Fans buhten Bulega aus und machten mit Toprak-Sprechchören Stimmung gegen den Italiener. Dieser überspielte seine Unsicherheit mit einem ausgestreckten Daumen und fasste sich beim Interview mit dem Dorna-Stream sehr kurz.

Als er im Parc Fermé auf die Kollegen von TNT Sports traf, wirkte Bulega gesprächiger und setzte zu einer Entschuldigung an. «Ich bin sehr enttäuscht, weil ich immer sauber fahre», erklärte Bulega.

Der Italiener zeigte sich selbstkritisch. «Ich bin sehr enttäuscht, weil ich immer sauber fahre», sagte Bulega. «Ich wollte überholen, er bereitete gerade den Kurvenausgang vor. Ich mache solche Manöver oft, etwa in Aragon – dort funktioniert es. Meine Stärke ist die Kurvengeschwindigkeit. Ich wollte ihn einfach nur überholen.»

Razgatlioglu mutwillig zu Sturz zu bringen, war nicht Bulegas Absicht. «Es tut mir richtig leid. Ich habe so etwas in meiner gesamten Karriere nicht getan und freue mich nicht, so zu gewinnen», schilderte der WM-Zweite demütig. Der Ausgang des Sprintrennens vertragt die WM-Entscheidung auf das finale Rennen der Saison.

Bitter für Razgatlioglu: Durch den Ausfall muss er vom zehnten Startplatz ins WM-entscheidende Rennen gehen. Zudem hat er abgesehen von der Runde in die Startaufstellung keine Gelegenheit für einen Funktionscheck der reparierten BMW M1000RR.

Theoretisch reichen drei WM-Punkte, um den Titel zu verteidigen, sofern Bulega erneut gewinnt. Doch die Nerven liegen blank. Bulega versucht, die Ruhe zu bewahren: «Ich gehe es wie immer an. Aber es wird schwierig.»