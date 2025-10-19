Álvaro Bautista (2./Bautista): «Darauf bin ich stolz»
Alvaro Bautista
Álvaro Bautista kam mit gemischten Gefühlen nach Jerez, und das nicht nur, weil das Saisonfinale der Superbike-WM 2025 sein letztes Rennen im offiziellen Ducati-Team Aruba.it sein würde. Denn vor einem Jahr stürzte der 40-Jährige in beiden Hauptrennen und erlebte vor seinen Landsleuten eines der schlechtesten Meetings.
Die Ausbeute des Routiniers an diesem Wochenende kann sich jedoch sehen lassen: Am Samstag brauste Bautista im ersten Lauf von Startplatz 7 als Dritter auf das Podium, und am Sonntag sprangen zwei zweite Plätze heraus. Im zweiten Lauf führte der 63-fache Sieger (alle mit Ducati) seit Langem wieder ein Superbike-Rennen an, auch wenn es nur für eine Runde war.
«Ich finde, ich bin ziemlich gutes zweites Rennen gefahren», strahlte Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe mir gleich die Führung geschnappt, weil mir klar war, dass ich in den ersten Runden immer etwas im Nachteil bin. Weil ich vorn lag, war der Verlust dieses Mal geringer. Nach ein paar Runden konnte ich dieselbe Pace wie Nicolò fahren und am Ende war ich sogar etwas schneller. Darauf bin ich stolz – auf mein Team und auf mich selbst. Denn wir haben niemals aufgegeben und haben in den vergangenen zwei Jahren immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Darüber bin ich mehr als glücklich, sondern stolz.»
Damit spielt Bautista einmal mehr auf die seit 2024 geltende Gewichtsregel an, von der er als einziger Superbike-Pilot betroffen ist.
Wie hat Bautista die WM-Entscheidung zwischen Nicolò Bulega und Toprak Razgatlioglu erlebt? Hätte er bei Bedarf seinem Teamkollegen zur Seite gestanden?
«Es gab keine Absprache zwischen uns», schickte Bautista vorweg. «Es wäre schwierig gewesen, irgendetwas zu unternehmen. Toprak brauchte je nur ein paar Punkte. Aber bevor nicht die karierte Flagge geschwenkt wird, kann in Rennsituationen alles Mögliche passieren. Hätte Toprak ein Problem gehabt und ich hätte ihn kriegen können, hätte ich es natürlich versucht.»
Seine letzte Saison als Ducati-Werkspilot beendete Bautista mit 21 Podestplätzen als WM-Dritter. Erstmals holte der Familienvater in einer Superbike-Saison mit Ducati keinen Sieg.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 1,793 sec
|3.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 6,339
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,833
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 8,931
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 9,326
|7.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,435
|8.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 15,947
|9.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 17,473
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 17,835
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 18,598
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 21,313
|13.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 22,223
|14.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 22,589
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 29,592
|16.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 33,447
|17.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 33,570
|18.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 33,642
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 42,398
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 46,023
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Garret Gerloff (USA)
|Honda
|-
|Lukas Tulovic (D)
|Kawasaki
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,055 sec
|3.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 5,236
|4.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 6,484
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,900
|6.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,637
|7.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,309
|8.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 11,469
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 11,983
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 12,334
|11.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 12,581
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 13,794
|13.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 15,653
|14.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 16,127
|15.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 17,854
|16.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 18,723
|17.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 19,789
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 21,653
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 22,135
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 22,798
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 42,995
|-
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,766 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 9,569
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,221
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 12,272
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,755
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,145
|8.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 19,350
|9.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 19,737
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 23,343
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 23,906
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 24,285
|13.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,663
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 28,283
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 28,682
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 32,317
|17.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 34,119
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 40,272
|19.
|Nicholas Spinelli (I)
|Honda
|+ 40,448
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Ducati
|+ 51,073
|21.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 52,092
|22.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Alessandro Delbianco (I)
|Honda
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|616
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|603
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|337
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|310
|5.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|218
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|185
|8.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|166
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|140
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|126
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|111
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|103
|14.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|88
|16.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|83
|17.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|18.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|74
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|45
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|45
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|26
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|9
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1