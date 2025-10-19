Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Jerez: Toprak ist Superbike-Weltmeister

Xavi Vierge jubelt: Bester Honda-Pilot seit Bautista

Von Kay Hettich
Xavi Vierge vor Alex Lowes (Bimota)
© Honda

Xavi Vierge vor Alex Lowes (Bimota)

Xavi Vierge sorgte beim Superbike-Finale in Jerez mit drei Top-5-Ergebnissen für gute Stimmung im Honda-Werksteam. Als bester Honda-Pilot seit der werksseitigen Rückkehr wechselt der Spanier für 2026 zu Yamaha.
Mutig sprach Xavi Vierge nach Platz 5 im ersten Superbike-Lauf auf dem Circuito de Jerez davon, dass er am Rennsonntag ähnlich gute Ergebnisse erwarten würde. Dabei waren solche Ergebnisse mit der 2020 einmgeführten Honda CBR1000RR-R nur sporadisch möglich.

Aber der 28-Jährige hatte nicht zu viel versprochen: Im Superpole-Race ließ der Katalane einen vierten Platz folgen und im zweiten Rennen einen weiteren fünften Platz – nur 0,098 sec hinter Andrea Locatelli (Yamaha). In beiden Rennen musste man Vierge zeitweise sogar einen Podestplatz zutrauen.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich in jeder Session meine wahre Geschwindigkeit zeigen konnte, und ich war in jedem Rennen im Kampf um das Podium dabei», sagte der Katalane zufrieden. «Leider hatte ich in den letzten zwei oder drei Runden große Probleme mit den Reifen zu kämpfen, sodass ich nicht ganz um die ersten drei Plätze mitkämpfen konnte, aber heute waren wir wirklich nah dran. Wir sind auch ein paar Sekunden näher an die Spitze herangekommen.»

Der starke Schlussspurt von Vierge (in Estoril und Jerez immer in den Top-7) spülte den Honda-Piloten auf den siebten WM-Rang, womit er der beste Honda-Pilot seit der werksseitigen Rückkehr im Jahr 2020 war. Tatsächlich war bisher Álvaro Bautista als WM-Neunter 2020 der bestplatzierte Honda-Pilot.

«Uns war klar, dass der siebte Platz in der Meisterschaft die beste Art und Weise ist, die Saison zu beenden. Wir wussten auch, dass es schwierig werden würde – aber am Ende haben wir es geschafft», freute sich Vierge. «Natürlich ist der siebte Platz nicht das Hauptziel von irgendjemandem, aber wenn man realistisch ist und weiß, wie sehr wir zu kämpfen hatten, ist es für uns ein hervorragendes Ergebnis.»

Nach dem Saisonfinale endet die Zusammenarbeit von Xavi Vierge mit der Honda Racing Corporation. In der Superbike-WM 2026 tritt der Spanier die Nachfolge von Jonathan Rea im Yamaha-Werksteam an.

«Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich beim Team für die harte Arbeit in den vergangenen vier Jahren bedanken. Alle Beteiligten haben immer ihr Bestes gegeben – ich selbst eingeschlossen –, besonders seit wir wussten, dass sich unsere Wege trennen würden. Es gibt zwei Arten von Menschen: diejenigen, die nachlassen, und diejenigen, die noch härter kämpfen. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir zur zweiten Gruppe gehören. Wir haben weitergemacht, wir haben bessere Ergebnisse erzielt, und bis zur letzten Runde des letzten Rennens haben wir alles gegeben. Das werde ich mir merken.»

Man trifft sich bekanntlich immer zweimal.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

