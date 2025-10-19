Xavi Vierge jubelt: Bester Honda-Pilot seit Bautista

Xavi Vierge sorgte beim Superbike-Finale in Jerez mit drei Top-5-Ergebnissen für gute Stimmung im Honda-Werksteam. Als bester Honda-Pilot seit der werksseitigen Rückkehr wechselt der Spanier für 2026 zu Yamaha.

Mutig sprach Xavi Vierge nach Platz 5 im ersten Superbike-Lauf auf dem Circuito de Jerez davon, dass er am Rennsonntag ähnlich gute Ergebnisse erwarten würde. Dabei waren solche Ergebnisse mit der 2020 einmgeführten Honda CBR1000RR-R nur sporadisch möglich.

Aber der 28-Jährige hatte nicht zu viel versprochen: Im Superpole-Race ließ der Katalane einen vierten Platz folgen und im zweiten Rennen einen weiteren fünften Platz – nur 0,098 sec hinter Andrea Locatelli (Yamaha). In beiden Rennen musste man Vierge zeitweise sogar einen Podestplatz zutrauen.



«Ich hatte das Gefühl, dass ich in jeder Session meine wahre Geschwindigkeit zeigen konnte, und ich war in jedem Rennen im Kampf um das Podium dabei», sagte der Katalane zufrieden. «Leider hatte ich in den letzten zwei oder drei Runden große Probleme mit den Reifen zu kämpfen, sodass ich nicht ganz um die ersten drei Plätze mitkämpfen konnte, aber heute waren wir wirklich nah dran. Wir sind auch ein paar Sekunden näher an die Spitze herangekommen.»

Der starke Schlussspurt von Vierge (in Estoril und Jerez immer in den Top-7) spülte den Honda-Piloten auf den siebten WM-Rang, womit er der beste Honda-Pilot seit der werksseitigen Rückkehr im Jahr 2020 war. Tatsächlich war bisher Álvaro Bautista als WM-Neunter 2020 der bestplatzierte Honda-Pilot.



«Uns war klar, dass der siebte Platz in der Meisterschaft die beste Art und Weise ist, die Saison zu beenden. Wir wussten auch, dass es schwierig werden würde – aber am Ende haben wir es geschafft», freute sich Vierge. «Natürlich ist der siebte Platz nicht das Hauptziel von irgendjemandem, aber wenn man realistisch ist und weiß, wie sehr wir zu kämpfen hatten, ist es für uns ein hervorragendes Ergebnis.»

Nach dem Saisonfinale endet die Zusammenarbeit von Xavi Vierge mit der Honda Racing Corporation. In der Superbike-WM 2026 tritt der Spanier die Nachfolge von Jonathan Rea im Yamaha-Werksteam an.



«Auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich beim Team für die harte Arbeit in den vergangenen vier Jahren bedanken. Alle Beteiligten haben immer ihr Bestes gegeben – ich selbst eingeschlossen –, besonders seit wir wussten, dass sich unsere Wege trennen würden. Es gibt zwei Arten von Menschen: diejenigen, die nachlassen, und diejenigen, die noch härter kämpfen. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir zur zweiten Gruppe gehören. Wir haben weitergemacht, wir haben bessere Ergebnisse erzielt, und bis zur letzten Runde des letzten Rennens haben wir alles gegeben. Das werde ich mir merken.»



Man trifft sich bekanntlich immer zweimal.