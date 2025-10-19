Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Jerez: Toprak ist Superbike-Weltmeister

Jonathan Rea: Das tragische Ende einer Rekordkarriere

Von Ivo Schützbach
Superbike-Multichampion Jonathan Rea hatte einen würdigen Abschluss seiner einzigartigen Karriere verdient. Doch im Jerez-Sprint räumte er Gardner ab und musste mit einer Trage aus dem Kiesbett geborgen werden.
Im letzten Saisondrittel 2025 kam der wiedergenesene Jonathan Rea mit der Yamaha immer besser zurecht, nicht wenige im SBK-Paddock hegten die Hoffnung, dass es der Nordire an seinem letzten Wochenende noch einmal aufs Podium schafft.

Platz 7 im Qualifying war vielversprechend – ab dann lief alles schief. Im ersten Rennen am Samstag crashte der 119-fache Laufsieger und sechsfache Weltmeister selbstverschuldet, im Sprint am Sonntagvormittag räumte er Markenkollege Remy Gardner in Kurve 3 bei hoher Geschwindigkeit ab. Während der Australier auf eigenen Füßen aus dem Kiesbett kam, musste Rea von vier Leuten auf einer Trage geborgen werden.

Statt einer würdigen Abschiedsgala auf der Strecke bekam der größte Superbike-Fahrer aller Zeiten einen Verband am rechten Knie und saß als Zuschauer mit verschrammtem Gesicht in der Yamaha-Box, als Toprak Razgatlioglu im letzten Lauf der Saison zu seinem dritten WM-Titel brauste.

«So wollte ich dieses Kapitel nicht beenden, mit Yamaha und in der Superbike-WM», hielt Johnny zerknirscht fest. «Ich war Teil eines schönen Projekts und möchte mich bei allen für ihre harte Arbeit bedanken. Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit erhielt, für eine unglaubliche Gruppe von Leuten zu fahren, aber du kannst das Ende deiner eigenen Geschichte nicht selbst schreiben. Dieses Wochenende unterstreicht meine Entscheidung, diesen Sport hinter mir zu lassen. Ich hoffe, dass ich als jemand in Erinnerung bleibe, der immer bis zur letzten Runde alles gab. Ich bedanke mich bei der gesamten Superbike-Community und bei allen Fans – wir sehen uns auf der anderen Seite.»

Rea bekam vom gesamten Fahrerlager unzählige gute Wünsche für die Zukunft. Doch sein nächster Weg führt – wieder einmal – zum Arzt: Laut Erstdiagnose hat er in seinem rechten Knie mindestens eine Dehnung der Außenbänder erlitten.

Während der Winterpause wird SPEEDWEEK.com zusammen mit Johnny dessen unvergleichliche Karriere Revue passieren lassen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

