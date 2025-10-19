Toprak Razgatlioglu: Aufgestanden, Krone gerichtet

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Peter Fuchs
Nach seinem überragenden Titelgewinn 2024 ist Toprak Razgatlioglu als großer Favorit in die Superbike-WM 2025 gestartet. Das Topmanagement von BMW streut dem türkischen Champion Rosen.
Nach der Vorbereitungsphase im Winter, in der aufgrund einer Reglementänderung die BMW M1000RR kurzfristig modifiziert werden musste, verlief der Saisonstart schwierig. Trotz eines Hattricks beim zweiten Event in Portimão gab es auch Rückschläge, und Toprak Razgatlioglu befand sich in der Rolle des Jägers hinter Ducati-Pilot Nicolò Bulega.

Zur Saisonmitte im Juni wendeten «El Turco» und BMW das Blatt. In Misano, Donington Park, auf dem neuen Balaton Park Circuit und in Magny-Cours gewann er alle Rennen und holte damit vier aufeinanderfolgende Hattricks sowie die Meisterschaftsführung. Dann feierte er seinen ersten Sieg im MotorLand Aragón und stellte damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr mit 13 Siegen in Folge ein. Nach weiteren Siegen und Podiumsplatzierungen wurde Toprak am Ende mit 616 Punkten und 13 Zählern Vorsprung auf Bulega erneut Weltmeister, zum dritten Mal insgesamt.

Markus Flasch, CEO von BMW Motorrad: «Herzlichen Glückwunsch an Toprak und die gesamte Mannschaft! In dieser Saison haben alle gezeigt, was wahre Champions ausmacht. Die ersten Rennen waren nicht einfach, aber für alle, allen voran Toprak, hieß es: aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und wie sie weitergemacht haben! Die Erfolgsserie ab Misano war einfach atemraubend. Auch am nervenaufreibenden letzten Sonntag hier in Jerez, nach dem unverschuldeten Ausfall im Superpole-Race, sind alle voll fokussiert geblieben und haben in beeindruckender Manier alles vorbereitet, damit Toprak in Rennen 2 den Sack zumachen kann. Der Lohn ist der verdiente zweite Weltmeistertitel für Toprak auf unserer BMW M1000RR. Wir sind sehr stolz auf ihn und alle im Team, in München und Berlin, die das mit ihrer harten Arbeit möglich gemacht haben.»

Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport: «Ich bin sehr glücklich – und sprachlos. Es war ein großartiger Tag, nach dem Superpole-Race sind wir alle um zehn Jahre gealtert. Die Leistung des Teams war unglaublich. Das Motorrad war ziemlich beschädigt, und unter diesem Druck zu arbeiten, um es rechtzeitig für das zweite Rennen fertigzubekommen, war beeindruckend. Alle sind ruhig geblieben, das war am Ende der Schlüssel zum Titelgewinn. Der zweite Titel in Folge – wir freuen uns für Toprak, für das Team und für BMW Motorrad. Toprak hat Geschichte für BMW geschrieben. Es war eine wilde gemeinsame Reise, und wir sind traurig, dass sie endet – aber wir werden ihn nächstes Jahr anfeuern.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

