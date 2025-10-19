Toprak Razgatlioglu: Aufgestanden, Krone gerichtet

Nach seinem überragenden Titelgewinn 2024 ist Toprak Razgatlioglu als großer Favorit in die Superbike-WM 2025 gestartet. Das Topmanagement von BMW streut dem türkischen Champion Rosen.

Nach der Vorbereitungsphase im Winter, in der aufgrund einer Reglementänderung die BMW M1000RR kurzfristig modifiziert werden musste, verlief der Saisonstart schwierig. Trotz eines Hattricks beim zweiten Event in Portimão gab es auch Rückschläge, und Toprak Razgatlioglu befand sich in der Rolle des Jägers hinter Ducati-Pilot Nicolò Bulega.

Zur Saisonmitte im Juni wendeten «El Turco» und BMW das Blatt. In Misano, Donington Park, auf dem neuen Balaton Park Circuit und in Magny-Cours gewann er alle Rennen und holte damit vier aufeinanderfolgende Hattricks sowie die Meisterschaftsführung. Dann feierte er seinen ersten Sieg im MotorLand Aragón und stellte damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr mit 13 Siegen in Folge ein. Nach weiteren Siegen und Podiumsplatzierungen wurde Toprak am Ende mit 616 Punkten und 13 Zählern Vorsprung auf Bulega erneut Weltmeister, zum dritten Mal insgesamt.

Markus Flasch, CEO von BMW Motorrad: «Herzlichen Glückwunsch an Toprak und die gesamte Mannschaft! In dieser Saison haben alle gezeigt, was wahre Champions ausmacht. Die ersten Rennen waren nicht einfach, aber für alle, allen voran Toprak, hieß es: aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und wie sie weitergemacht haben! Die Erfolgsserie ab Misano war einfach atemraubend. Auch am nervenaufreibenden letzten Sonntag hier in Jerez, nach dem unverschuldeten Ausfall im Superpole-Race, sind alle voll fokussiert geblieben und haben in beeindruckender Manier alles vorbereitet, damit Toprak in Rennen 2 den Sack zumachen kann. Der Lohn ist der verdiente zweite Weltmeistertitel für Toprak auf unserer BMW M1000RR. Wir sind sehr stolz auf ihn und alle im Team, in München und Berlin, die das mit ihrer harten Arbeit möglich gemacht haben.»

Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport: «Ich bin sehr glücklich – und sprachlos. Es war ein großartiger Tag, nach dem Superpole-Race sind wir alle um zehn Jahre gealtert. Die Leistung des Teams war unglaublich. Das Motorrad war ziemlich beschädigt, und unter diesem Druck zu arbeiten, um es rechtzeitig für das zweite Rennen fertigzubekommen, war beeindruckend. Alle sind ruhig geblieben, das war am Ende der Schlüssel zum Titelgewinn. Der zweite Titel in Folge – wir freuen uns für Toprak, für das Team und für BMW Motorrad. Toprak hat Geschichte für BMW geschrieben. Es war eine wilde gemeinsame Reise, und wir sind traurig, dass sie endet – aber wir werden ihn nächstes Jahr anfeuern.»