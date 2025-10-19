Toprak Razgatlioglu: Aufgestanden, Krone gerichtet
Nach der Vorbereitungsphase im Winter, in der aufgrund einer Reglementänderung die BMW M1000RR kurzfristig modifiziert werden musste, verlief der Saisonstart schwierig. Trotz eines Hattricks beim zweiten Event in Portimão gab es auch Rückschläge, und Toprak Razgatlioglu befand sich in der Rolle des Jägers hinter Ducati-Pilot Nicolò Bulega.
Zur Saisonmitte im Juni wendeten «El Turco» und BMW das Blatt. In Misano, Donington Park, auf dem neuen Balaton Park Circuit und in Magny-Cours gewann er alle Rennen und holte damit vier aufeinanderfolgende Hattricks sowie die Meisterschaftsführung. Dann feierte er seinen ersten Sieg im MotorLand Aragón und stellte damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr mit 13 Siegen in Folge ein. Nach weiteren Siegen und Podiumsplatzierungen wurde Toprak am Ende mit 616 Punkten und 13 Zählern Vorsprung auf Bulega erneut Weltmeister, zum dritten Mal insgesamt.
Markus Flasch, CEO von BMW Motorrad: «Herzlichen Glückwunsch an Toprak und die gesamte Mannschaft! In dieser Saison haben alle gezeigt, was wahre Champions ausmacht. Die ersten Rennen waren nicht einfach, aber für alle, allen voran Toprak, hieß es: aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und wie sie weitergemacht haben! Die Erfolgsserie ab Misano war einfach atemraubend. Auch am nervenaufreibenden letzten Sonntag hier in Jerez, nach dem unverschuldeten Ausfall im Superpole-Race, sind alle voll fokussiert geblieben und haben in beeindruckender Manier alles vorbereitet, damit Toprak in Rennen 2 den Sack zumachen kann. Der Lohn ist der verdiente zweite Weltmeistertitel für Toprak auf unserer BMW M1000RR. Wir sind sehr stolz auf ihn und alle im Team, in München und Berlin, die das mit ihrer harten Arbeit möglich gemacht haben.»
Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport: «Ich bin sehr glücklich – und sprachlos. Es war ein großartiger Tag, nach dem Superpole-Race sind wir alle um zehn Jahre gealtert. Die Leistung des Teams war unglaublich. Das Motorrad war ziemlich beschädigt, und unter diesem Druck zu arbeiten, um es rechtzeitig für das zweite Rennen fertigzubekommen, war beeindruckend. Alle sind ruhig geblieben, das war am Ende der Schlüssel zum Titelgewinn. Der zweite Titel in Folge – wir freuen uns für Toprak, für das Team und für BMW Motorrad. Toprak hat Geschichte für BMW geschrieben. Es war eine wilde gemeinsame Reise, und wir sind traurig, dass sie endet – aber wir werden ihn nächstes Jahr anfeuern.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 1,793 sec
|3.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 6,339
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,833
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 8,931
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 9,326
|7.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,435
|8.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 15,947
|9.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 17,473
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 17,835
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 18,598
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 21,313
|13.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 22,223
|14.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 22,589
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 29,592
|16.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 33,447
|17.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 33,570
|18.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 33,642
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 42,398
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 46,023
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Garret Gerloff (USA)
|Honda
|-
|Lukas Tulovic (D)
|Kawasaki
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,055 sec
|3.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 5,236
|4.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 6,484
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,900
|6.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,637
|7.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,309
|8.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 11,469
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 11,983
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 12,334
|11.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 12,581
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 13,794
|13.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 15,653
|14.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 16,127
|15.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 17,854
|16.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 18,723
|17.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 19,789
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 21,653
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 22,135
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 22,798
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 42,995
|-
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,766 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 9,569
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,221
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 12,272
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,755
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,145
|8.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 19,350
|9.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 19,737
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 23,343
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 23,906
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 24,285
|13.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,663
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 28,283
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 28,682
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 32,317
|17.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 34,119
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 40,272
|19.
|Nicholas Spinelli (I)
|Honda
|+ 40,448
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Ducati
|+ 51,073
|21.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 52,092
|22.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Alessandro Delbianco (I)
|Honda
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|616
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|603
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|337
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|310
|5.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|218
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|185
|8.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|166
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|140
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|126
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|111
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|103
|14.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|88
|16.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|83
|17.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|18.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|74
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|45
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|45
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|26
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|9
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1