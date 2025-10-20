Andrea Locatelli (Yamaha): «Wir können stolz sein»

Mit einer soliden Performance beim Saisonfinale in Jerez beendete Andrea Locatelli die Superbike-WM 2025 als Gesamtvierter. Das Aushängeschild von Yamaha blickt zufrieden auf seine fünfte Saison im Werksteam zurück.

Neunter der Superpole und in den Rennen die Plätze 7, 6 und 4 – das Rennwochenende in Jerez war für Andrea Locatelli ein Spiegelbild der gesamten Saison. Denn obwohl die Yamaha R1 auf der spanischen Piste im Vergleich zur Konkurrenz nicht so gut funktionierte, wie man es sich erhofft hatte, holte der Italiener die bestmöglichen Ergebnisse heraus.

Dass im zweiten Lauf mit der Sonderlackierung anlässlich des 70. Firmenjubiläums das beste Ergebnis heraussprang, war für Locatelli ein versöhnlicher Saisonabschluss. «Zunächst einmal möchte ich mich bei meiner großen Familie hier im Pata Maxus Yamaha Team bedanken, insbesondere bei meiner Crew, die die ganze Saison über so hart gearbeitet hat», betonte der 29-Jährige. «Wir haben das zweite Rennen, das letzte Rennen des Jahres, mit besonderen Farben zelebriert. Ich bin schon in Suzuka mit dieser Lackierung gefahren und konnte dort ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Wir haben die Saison mit einem weiteren guten Ergebnis abgeschlossen – leider nicht auf dem Podium, aber nah am Kampf um die Spitzenplätze.»

Für Locatelli war die Superbike-WM 2025 durchaus ein Erfolg, gelang ihm doch im zweiten Lauf in Assen sein erster Sieg. Und als WM-Vierter mit 310 Punkten steht er ähnlich gut da wie in seiner bisher besten Superbike-Saison 2023, als er mit 327 Punkten ebenfalls auf Vierter war. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr war die Konstanz: Locatelli beendete die meisten Rennen in den Top-7 und verpasste nur in zwei Rennen die Top-15.

«Wir können stolz auf das sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben», betonte auch der Italiener. «Wir haben einen Sieg errungen und immer versucht, um das Podium mitzukämpfen. Wir müssen weiterhin an uns glauben, hart arbeiten und versuchen, mein Niveau und das Niveau des Motorrads zu verbessern. Ich fühle mich wohl auf meiner R1 und habe mittlerweile viel Erfahrung mit diesem Paket, also werden wir versuchen, beim nächsten Mal alles zu geben!»

Locatelli wird auch die Superbike-WM 2026 im Yamaha-Werksteam fahren. Sein neuer Teamkollege wird Honda-Pilot Xavi Vierge, mit dem er im zweiten Lauf erfolgreich um Platz 4 kämpfte.