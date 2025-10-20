Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Andrea Locatelli (Yamaha): «Wir können stolz sein»

Von Kay Hettich
Andrea Locatelli
© Yamaha

Andrea Locatelli

Mit einer soliden Performance beim Saisonfinale in Jerez beendete Andrea Locatelli die Superbike-WM 2025 als Gesamtvierter. Das Aushängeschild von Yamaha blickt zufrieden auf seine fünfte Saison im Werksteam zurück.
Neunter der Superpole und in den Rennen die Plätze 7, 6 und 4 – das Rennwochenende in Jerez war für Andrea Locatelli ein Spiegelbild der gesamten Saison. Denn obwohl die Yamaha R1 auf der spanischen Piste im Vergleich zur Konkurrenz nicht so gut funktionierte, wie man es sich erhofft hatte, holte der Italiener die bestmöglichen Ergebnisse heraus.

Dass im zweiten Lauf mit der Sonderlackierung anlässlich des 70. Firmenjubiläums das beste Ergebnis heraussprang, war für Locatelli ein versöhnlicher Saisonabschluss. «Zunächst einmal möchte ich mich bei meiner großen Familie hier im Pata Maxus Yamaha Team bedanken, insbesondere bei meiner Crew, die die ganze Saison über so hart gearbeitet hat», betonte der 29-Jährige. «Wir haben das zweite Rennen, das letzte Rennen des Jahres, mit besonderen Farben zelebriert. Ich bin schon in Suzuka mit dieser Lackierung gefahren und konnte dort ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Wir haben die Saison mit einem weiteren guten Ergebnis abgeschlossen – leider nicht auf dem Podium, aber nah am Kampf um die Spitzenplätze.»

Für Locatelli war die Superbike-WM 2025 durchaus ein Erfolg, gelang ihm doch im zweiten Lauf in Assen sein erster Sieg. Und als WM-Vierter mit 310 Punkten steht er ähnlich gut da wie in seiner bisher besten Superbike-Saison 2023, als er mit 327 Punkten ebenfalls auf Vierter war. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr war die Konstanz: Locatelli beendete die meisten Rennen in den Top-7 und verpasste nur in zwei Rennen die Top-15.

«Wir können stolz auf das sein, was wir in diesem Jahr erreicht haben», betonte auch der Italiener. «Wir haben einen Sieg errungen und immer versucht, um das Podium mitzukämpfen. Wir müssen weiterhin an uns glauben, hart arbeiten und versuchen, mein Niveau und das Niveau des Motorrads zu verbessern. Ich fühle mich wohl auf meiner R1 und habe mittlerweile viel Erfahrung mit diesem Paket, also werden wir versuchen, beim nächsten Mal alles zu geben!»

Locatelli wird auch die Superbike-WM 2026 im Yamaha-Werksteam fahren. Sein neuer Teamkollege wird Honda-Pilot Xavi Vierge, mit dem er im zweiten Lauf erfolgreich um Platz 4 kämpfte.


Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

