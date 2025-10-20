Bimota: So wenig fehlte Alex Lowes auf Platz 3
Alex Lowes vor Andrea Iannone, der im Sprint Dritter wurde
Alex Lowes stand auf dem Circuito de Jerez nicht unter Druck. Denn Danilo Petrucci (Ducati) auf dem fünften WM-Rang war für den Engländer unerreichbar und sein hinter ihm platzierter Zwillingsbruder Sam (Ducati) musste auf das Saisonfinale verzichten. Somit stand bereits nach der Superpole fest, dass der Bimota-Pilot die Superbike-WM 2025 mit vier Podestplätzen als Gesamtsechster beenden würde.
Dennoch wollte Lowes die Saison beim Finale in Jerez mit Stil beenden. Als Vierter der Superpole begann das Vorhaben ordentlich. In den Rennen erreichte der Familienvater die Plätze 6, 5 und 6.
«Und dann landete ich in der ersten Startreihe, weil Sam nicht fuhr. Ich war sehr zufrieden mit meiner Rundenzeit in der Superpole», erzählte der 35-Jährige. «Im ersten Rennen war ich nicht weit vom Kampf um das Podium entfernt, mir fehlten nur ein paar Zehntelsekunden, vor allem in der zweiten Rennhälfte. Es gibt bestimmte Stellen auf der Strecke, an denen ich sehr viel Zeit verliere, und wir müssen versuchen, diese Bereiche zu verbessern. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich heute ein Paket hatte, mit dem ich kämpfen konnte; ich habe nur versucht, die Situation zu meistern.»
Da das Chassis der Bimota hervorragend funktioniert, spielt Lowes damit in der Regel auf die nicht überragende Leistung des Kawasaki-Motors an.
«Ich habe bis zur letzten Runde mein Bestes gegeben. Wir haben weiter Druck gemacht und dadurch einige gute Informationen erhalten», berichtete Lowes weiter. «Am Sonntag haben wir ein paar Dinge ausprobiert und wahrscheinlich in der zweiten Rennhälfte ein wenig an Gefühl verloren. Doch ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung und finde, dass ich heute wirklich gut gefahren bin. Wir hatten ein solides letztes Wochenende, das unter den heißen Bedingungen jedoch nicht einfach war.»
Erstaunlich: Den dritten Platz auf dem Podium verpasste Lowes um 3,1 sec, 1,7 und 3,0 sec – das sind pro Runde weniger als 0,2 sec!
Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr mit Kawasaki war Lowes WM-Vierter, holte zwei Siege und stand in zwölf Rennen auf dem Podium. Für den Einsatz eines neuen Motorrades (die KB998 wurde erst Ende 2024 fertig) sind die Ergebnisse des Bimota-Piloten vielversprechend.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 1,793 sec
|3.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 6,339
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,833
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 8,931
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 9,326
|7.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,435
|8.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 15,947
|9.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 17,473
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 17,835
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 18,598
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 21,313
|13.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 22,223
|14.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 22,589
|15.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 29,592
|16.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 33,447
|17.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 33,570
|18.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 33,642
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 42,398
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 46,023
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Garret Gerloff (USA)
|Honda
|-
|Lukas Tulovic (D)
|Kawasaki
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,055 sec
|3.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 5,236
|4.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 6,484
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,900
|6.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 8,637
|7.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,309
|8.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 11,469
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 11,983
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 12,334
|11.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 12,581
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 13,794
|13.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 15,653
|14.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|+ 16,127
|15.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|+ 17,854
|16.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 18,723
|17.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 19,789
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 21,653
|19.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 22,135
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 22,798
|21.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 42,995
|-
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,766 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 9,569
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 11,221
|5.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 12,272
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 12,755
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,145
|8.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 19,350
|9.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 19,737
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 23,343
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 23,906
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 24,285
|13.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,663
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 28,283
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 28,682
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 32,317
|17.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|+ 34,119
|18.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 40,272
|19.
|Nicholas Spinelli (I)
|Honda
|+ 40,448
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Ducati
|+ 51,073
|21.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 52,092
|22.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Alessandro Delbianco (I)
|Honda
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|616
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|603
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|337
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|310
|5.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|218
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|185
|8.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|166
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|140
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|126
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|111
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|103
|14.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|88
|16.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|83
|17.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|18.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|74
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|45
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|45
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|26
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|9
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1