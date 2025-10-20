Bimota: So wenig fehlte Alex Lowes auf Platz 3

Für die erste Saison mit einem neuen Motorrad schlug sich Bimota in der Superbike-WM 2025 achtbar. Aushängeschild Alex Lowes war mit seiner Performance beim Finale in Jerez zufrieden, auch wenn er das Podium verpasste.

Alex Lowes stand auf dem Circuito de Jerez nicht unter Druck. Denn Danilo Petrucci (Ducati) auf dem fünften WM-Rang war für den Engländer unerreichbar und sein hinter ihm platzierter Zwillingsbruder Sam (Ducati) musste auf das Saisonfinale verzichten. Somit stand bereits nach der Superpole fest, dass der Bimota-Pilot die Superbike-WM 2025 mit vier Podestplätzen als Gesamtsechster beenden würde.

Dennoch wollte Lowes die Saison beim Finale in Jerez mit Stil beenden. Als Vierter der Superpole begann das Vorhaben ordentlich. In den Rennen erreichte der Familienvater die Plätze 6, 5 und 6.

«Und dann landete ich in der ersten Startreihe, weil Sam nicht fuhr. Ich war sehr zufrieden mit meiner Rundenzeit in der Superpole», erzählte der 35-Jährige. «Im ersten Rennen war ich nicht weit vom Kampf um das Podium entfernt, mir fehlten nur ein paar Zehntelsekunden, vor allem in der zweiten Rennhälfte. Es gibt bestimmte Stellen auf der Strecke, an denen ich sehr viel Zeit verliere, und wir müssen versuchen, diese Bereiche zu verbessern. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich heute ein Paket hatte, mit dem ich kämpfen konnte; ich habe nur versucht, die Situation zu meistern.»

Da das Chassis der Bimota hervorragend funktioniert, spielt Lowes damit in der Regel auf die nicht überragende Leistung des Kawasaki-Motors an.

«Ich habe bis zur letzten Runde mein Bestes gegeben. Wir haben weiter Druck gemacht und dadurch einige gute Informationen erhalten», berichtete Lowes weiter. «Am Sonntag haben wir ein paar Dinge ausprobiert und wahrscheinlich in der zweiten Rennhälfte ein wenig an Gefühl verloren. Doch ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung und finde, dass ich heute wirklich gut gefahren bin. Wir hatten ein solides letztes Wochenende, das unter den heißen Bedingungen jedoch nicht einfach war.»

Erstaunlich: Den dritten Platz auf dem Podium verpasste Lowes um 3,1 sec, 1,7 und 3,0 sec – das sind pro Runde weniger als 0,2 sec!

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr mit Kawasaki war Lowes WM-Vierter, holte zwei Siege und stand in zwölf Rennen auf dem Podium. Für den Einsatz eines neuen Motorrades (die KB998 wurde erst Ende 2024 fertig) sind die Ergebnisse des Bimota-Piloten vielversprechend.