Bimota: So wenig fehlte Alex Lowes auf Platz 3

Von Kay Hettich
Alex Lowes vor Andrea Iannone, der im Sprint Dritter wurde
© Bimota

Alex Lowes vor Andrea Iannone, der im Sprint Dritter wurde

Für die erste Saison mit einem neuen Motorrad schlug sich Bimota in der Superbike-WM 2025 achtbar. Aushängeschild Alex Lowes war mit seiner Performance beim Finale in Jerez zufrieden, auch wenn er das Podium verpasste.
Alex Lowes stand auf dem Circuito de Jerez nicht unter Druck. Denn Danilo Petrucci (Ducati) auf dem fünften WM-Rang war für den Engländer unerreichbar und sein hinter ihm platzierter Zwillingsbruder Sam (Ducati) musste auf das Saisonfinale verzichten. Somit stand bereits nach der Superpole fest, dass der Bimota-Pilot die Superbike-WM 2025 mit vier Podestplätzen als Gesamtsechster beenden würde.

Dennoch wollte Lowes die Saison beim Finale in Jerez mit Stil beenden. Als Vierter der Superpole begann das Vorhaben ordentlich. In den Rennen erreichte der Familienvater die Plätze 6, 5 und 6.

«Und dann landete ich in der ersten Startreihe, weil Sam nicht fuhr. Ich war sehr zufrieden mit meiner Rundenzeit in der Superpole», erzählte der 35-Jährige. «Im ersten Rennen war ich nicht weit vom Kampf um das Podium entfernt, mir fehlten nur ein paar Zehntelsekunden, vor allem in der zweiten Rennhälfte. Es gibt bestimmte Stellen auf der Strecke, an denen ich sehr viel Zeit verliere, und wir müssen versuchen, diese Bereiche zu verbessern. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich heute ein Paket hatte, mit dem ich kämpfen konnte; ich habe nur versucht, die Situation zu meistern.»

Da das Chassis der Bimota hervorragend funktioniert, spielt Lowes damit in der Regel auf die nicht überragende Leistung des Kawasaki-Motors an.

«Ich habe bis zur letzten Runde mein Bestes gegeben. Wir haben weiter Druck gemacht und dadurch einige gute Informationen erhalten», berichtete Lowes weiter. «Am Sonntag haben wir ein paar Dinge ausprobiert und wahrscheinlich in der zweiten Rennhälfte ein wenig an Gefühl verloren. Doch ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung und finde, dass ich heute wirklich gut gefahren bin. Wir hatten ein solides letztes Wochenende, das unter den heißen Bedingungen jedoch nicht einfach war.»

Erstaunlich: Den dritten Platz auf dem Podium verpasste Lowes um 3,1 sec, 1,7 und 3,0 sec – das sind pro Runde weniger als 0,2 sec!

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr mit Kawasaki war Lowes WM-Vierter, holte zwei Siege und stand in zwölf Rennen auf dem Podium. Für den Einsatz eines neuen Motorrades (die KB998 wurde erst Ende 2024 fertig) sind die Ergebnisse des Bimota-Piloten vielversprechend.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

