Formel 1: Max Verstappen muss zuschauen

Iannone in den Top-3: Abschied für immer?

Von Sebastian Fränzschky
Andrea Iannone fuhr beim Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez aufs Podium und verabschiedete sich von GoEleven: Das Team blickt emotional, aber auch mit einem Augenzwinkern zurück.
Für seine zweite Saison in der Superbike-WM hatte Andrea Iannone große Ambitionen. Mit Ducati-Werksmaterial und den wertvollen Erfahrungen aus dem Jahr 2024, in dem er bereits ein Rennen gewinnen konnte, wollte der Italiener den Angriff auf die Spitze starten. Am Ende reichte es für den «Maniac» jedoch nur zu Rang neun in der Gesamtwertung der Saison 2025. Beim Finale in Jerez gelang ihm immerhin ein versöhnlicher Abschluss.

Als bester Independent-Pilot war Iannone ein Stammgast im Parc Fermé. Zudem gelang ihm im turbulenten Sprint am Sonntagvormittag ein starker dritter Platz. «Ein schöner Sonntag, um die Saison 2025 abzuschließen. Am Morgen haben wir das Podium gesichert – ich hatte ein großartiges Tempo, konnte schnelle Runden fahren und den dritten Platz verteidigen», kommentierte der Italiener.

Für das vorerst letzte Rennen seiner Superbike-Karriere hatte Iannone große Ziele, doch die Anfangsphase lief nicht optimal. «Das zweite Rennen wurde von meinem Start etwas beeinträchtigt – ich bin in Kurve 1 weit gegangen und zwei oder drei Fahrer haben mich überholt», ärgerte sich Iannone.

«Wir sind alle sehr eng beieinander gefahren, ich war der Schnellste in meiner Gruppe, aber ich bin zu viele Risiken mit der Front eingegangen und habe mich entschieden, als bester Privatfahrer Siebter zu werden! Es ist großartig, wieder im Superpole-Rennen auf dem Podium zu stehen. Wir haben an diesem Wochenende gut gearbeitet, und ich danke dem gesamten Team und Ducati!», erklärte Iannone nach seinem Abschiedsrennen mit GoEleven.

Für Teammanager Denis Sacchetti beginnt jetzt eine neue Ära. Nach zwei Jahren mit einem Enfant Terrible wie Iannone, dürfte es mit Neuzugang Lorenzo Baldassarri deutlich ruhiger zugehen. Den finalen Tanz mit dem «Maniac» hat Sacchetti aber genossen.
«Andrea hat uns einen fantastischen Saisonabschluss beschert – mit vier aufeinanderfolgenden Best-Independent-Ergebnissen und fünf Parc-Fermé-Besuchen bei den letzten beiden Events», bilanzierte der GoEleven-Teammanager.

In den sozialen Netzwerken fand das GoEleven-Team treffende und gleichzeitig emotionale Worte für Iannones Abschied: «Es war nie einfach, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Doch du hast es noch drauf!»

Nach zwei soliden Jahren mit Philipp Öttl setzte GoEleven vor zwei Jahren auf Risiko und ermöglichte Iannone die Rückkehr in eine Weltmeisterschaft. Es war ungewiss, wie sich der Italiener nach vierjähriger Zwangspause schlägt. Doch bereits beim Auftakt in Australien sammelte er Führungs-Kilometer und gewann im Herbst das Rennen in Aragon.

Sacchetti blickt emotional zurück: «Vor zwei Jahren sind wir gemeinsam ein Risiko eingegangen – und wir wurden belohnt! Ich werde den Sieg in Aragon nie vergessen, aber ganz besonders das Podium beim ersten Rennen nach dem Comeback in Australien. Ich war selbst Fahrer und weiß, was das bedeutet. Es berührt mich noch immer, wenn ich daran denke.»

«Ein besonderes Dankeschön geht auch an mein gesamtes Team, auf das ich heute wirklich stolz bin. Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Runde mit Professionalität und Hingabe gearbeitet und ihre Leidenschaft gezeigt, indem sie selbst in schwierigen Momenten weiter alles gegeben haben», so der GoEleven-Teammanager.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

