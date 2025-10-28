Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Nach Sturz-Drama: So geht es Noah Dettwiler

Superbike-WM zum Anfassen auf der EICMA 2025

Von Kay Hettich
Danilo Petrucci im vergangenen Jahr auf der EICMA
© WorldSBK

Danilo Petrucci im vergangenen Jahr auf der EICMA

Mit der EICMA steht eine der wichtigsten Motorradmessen kurz bevor. Neben neuen Modellen präsentieren sich zahlreiche Teams und Fahrer der seriennahen Weltmeisterschaft.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Zahlreiche Teams der seriennahen Weltmeisterschaft haben ihren Sitz in Italien, allein in der Superbike-Kategorie sind es mit Aruba.it, Barni, Go Eleven, Motocorsa (alle Ducati), Giansanti Racing, Motoxracing (beide Yamaha) und Kawasaki sieben – in den kleineren Klassen ist der Anteil tendenziell sogar noch höher. Ähnlich verhält es sich bei den Fahrern.

Die Motorradmesse EICMA ist somit ein Zuschauermagnet für Fans der Superbike-WM. Die diesjährige Messe beginnt am 4. November für Fachbesucher, vom 6. bis 9. November sind die Tore für Jedermann geöffnet.

Einen seiner letzten Auftritte für BMW wird Toprak Razgatlioglu in Mailand absolvieren, dabei ist auch sein ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark, der weiterhin als Testfahrer für den bayerischen Hersteller tätig sein wird. Als letzter Ducati-Weltmeister (2022 und 2003) ist Álvaro Bautista zu Gast, ebenso Supersport-Weltmeister Stefano Manzi (Yamaha), der 2026 in die Superbike-WM aufsteigt. Mit Nicolò Bulega, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli und Axel Bassani geben sich weitere Piloten der Top-Kategorie auf der EICMA die Klinke in die Hand.

Tipp: Mit dem Video-Pass werden zahlreiche Neuigkeiten und Interviews von der EICMA auf der offiziellen Website verfügbar sein.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dettwiler-Unfall: Nachrichtensperre, Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 28.10., 10:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 28.10., 11:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 28.10., 11:10, WDR Fernsehen
    Mittendrin - Flughafen Frankfurt
  • Di. 28.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone
  • Di. 28.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 28.10., 13:20, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 28.10., 13:50, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 28.10., 14:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 28.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 28.10., 15:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2810054513 | 11