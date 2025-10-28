Superbike-WM zum Anfassen auf der EICMA 2025

Mit der EICMA steht eine der wichtigsten Motorradmessen kurz bevor. Neben neuen Modellen präsentieren sich zahlreiche Teams und Fahrer der seriennahen Weltmeisterschaft.

Zahlreiche Teams der seriennahen Weltmeisterschaft haben ihren Sitz in Italien, allein in der Superbike-Kategorie sind es mit Aruba.it, Barni, Go Eleven, Motocorsa (alle Ducati), Giansanti Racing, Motoxracing (beide Yamaha) und Kawasaki sieben – in den kleineren Klassen ist der Anteil tendenziell sogar noch höher. Ähnlich verhält es sich bei den Fahrern.

Die Motorradmesse EICMA ist somit ein Zuschauermagnet für Fans der Superbike-WM. Die diesjährige Messe beginnt am 4. November für Fachbesucher, vom 6. bis 9. November sind die Tore für Jedermann geöffnet.

Einen seiner letzten Auftritte für BMW wird Toprak Razgatlioglu in Mailand absolvieren, dabei ist auch sein ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark, der weiterhin als Testfahrer für den bayerischen Hersteller tätig sein wird. Als letzter Ducati-Weltmeister (2022 und 2003) ist Álvaro Bautista zu Gast, ebenso Supersport-Weltmeister Stefano Manzi (Yamaha), der 2026 in die Superbike-WM aufsteigt. Mit Nicolò Bulega, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli und Axel Bassani geben sich weitere Piloten der Top-Kategorie auf der EICMA die Klinke in die Hand.

Tipp: Mit dem Video-Pass werden zahlreiche Neuigkeiten und Interviews von der EICMA auf der offiziellen Website verfügbar sein.