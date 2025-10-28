Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Nach Sturz-Drama: So geht es Noah Dettwiler

SBK-Wildcard öffnete Lukas Tulovic (Ducati) die Augen

Von Esther Babel
Lukas Tulovic
© Gold & Goose

Lukas Tulovic

Bei seinem Gaststart beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 in Jerez zahlte Lukas Tulovic Lehrgeld, sammelte aber auch vielfältige Erfahrungen. Der Ducati-Pilot über sein Debüt in der umkämpfen Weltmeisterschaft.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Für Lukas Tulovic war der Wildcard-Einsatz in Jerez der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Denn der IDM Champion hatte keinen vorgelagerten Test mit der vom Ducati-Testteam vorbereiteten V4R, die auf dem technischen Stand der Werksmotorräder von Nicolo Bulega und Alvaro Bautista war. Eine gute Viertelstunde hatte die Sitzprobe auf der Ducati des offiziellen Superbike-Testteams in Italien gedauert, bis es ans Eingemachte ging.

Im zweiten freien Training hatte der 25-Jährige mit 1,526 Sekunden den geringsten Abstand zur Spitze. Im ersten Lauf holte der Ducati-Pilot Platz 17 und im Superpole-Race am Sonntag wurde es die 16. Position. Das Ende der von seinem Teamchef Matthias Moser angezettelten WM-Reise endete im zweiten Hauptrennen früher als geplant: Mit einem Ausrutscher im zweiten Rennen, in Turn 1 der elften Runde.

«Die WM ist einfach eine andere Hausnummer», beschrieb Tulovic seinen Jerez-Ausflug. «Das wird einem bewusst, wenn man selbst die Chance hat, daran teilzunehmen. Neues Motorrad, neues Team, neue Elektronik und neue Reifen. Die Herausforderung war ganz klar. Ich habe mich über das Wochenende immer besser reingearbeitet, habe angefangen das Motorrad zu verstehen, habe viel mehr über Elektronik und Reifenmanagement gelernt und meinen Fahrstil daran angepasst. In der Superpole habe ich nicht das Maximum aus dem ultra-soften SCQ rausholen können und bin auf dem Weg zu einer 1.38 leider in der letzten Kurve gestürzt. In Rennen 1 hatte ich mit einem enorm stark abbauendem Vorderrad zu kämpfen und war froh, dass ich das Rennen beenden konnte. Hieß Platz 17. Analysiert, verstanden, Sonntag besser machen.»

Tulovic ging nach dem Sprintrennen hart mit sich ins Gericht: «Zu viel in der Anfangsphase verloren», meinte er kurz knapp. «Rennen 2 bin ich wieder nicht gut gestartet. Dann habe ich meinen Rhythmus aufgebaut und ab Runde 5 bin ich Zeiten gefahren, wie die Fahrer auf den Plätzen 10 bis 12. Ausgang der letzten Kurve hatte ich dann einen heftigen Wackler, war nur fokussiert auf den Vordermann und habe in Kurve 1 rein dann in eine leere Bremse gegriffen. Ein winziger Moment der Unaufmerksamkeit, der stark bestraft wurde. Mehrfach gepumpt und die Bremse kam wieder, aber zu spät, sodass ich das Bike im Kies hinschmeißen musste, um nicht in die Wand zu krachen.»

«Es gilt, das Positive mitzunehmen», so Tulovic abschließend. «Ich habe mich ohne Vorbereitung auf ein Superbike gesetzt und hatte am Ende des Rennwochenendes die Pace, um in die Punkte zu fahren. Ich möchte mich vor allem bei meinem Team für die Möglichkeit der Wildcard bedanken!»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dettwiler-Unfall: Nachrichtensperre, Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 28.10., 10:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 28.10., 11:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 28.10., 11:10, WDR Fernsehen
    Mittendrin - Flughafen Frankfurt
  • Di. 28.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone
  • Di. 28.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 28.10., 13:20, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 28.10., 13:50, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 28.10., 14:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 28.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 28.10., 15:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2810054513 | 6